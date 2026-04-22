南投名間焚化爐爭議不斷 白委要求政院撤回國有地撥用

南投名間焚化爐爭議不斷，民眾黨立委陳昭姿今天說，該案違反國有財產法，相關程序未完備就先行撥地，甚至連一場會議都沒有開過，特定農業區任由財政部與國產署直接撥用，行政院有責任撤銷原處分、立即收回國有地，同時喊話審計部查核南投縣環保局違法事宜。

監督施政聯盟上午在立法院舉行「中央自相矛盾！行政院撥國有特農地給南投蓋焚化爐」記者會，點名行政院、財政部及國產署去年3月「有償撥用」7.5公頃特定農業區國有地給南投縣政府，違反國有財產法第38條等規定，同時指控南投縣環保局違反特種基金專款專用。

陳昭姿在會中表示，名間焚化爐案違反國有財產法第38條，行政院在程序未完備就先行核准撥地，國產署甚至連一場會議都沒有開過，等於書面審查通過南投縣政府的申請，有償撥用特定農業區的優良農地蓋焚化爐，讓她直言這是何等的荒謬與越權。

陳昭姿指出，2025年3月28日，名間焚化爐尚未啟動環評作業，財政部與國產署就將7.5公頃的特定農業區國有地「有償撥用」南投縣環保局，行政院有責任撤銷此等問題重重的土地撥用案，不能為了拉抬民進黨南投縣長候選人的聲勢，而讓自救會繼續被南投縣環保局欺凌。

陳昭姿說，既然程序存在「環評未過先偷跑」與「違反農地農用」兩大瑕疵，行政院應該立即判定公民訴願成功，撤銷原撥地處分，收回國有地。

民眾黨立委劉書彬表示，農業部長陳駿季一再公開聲稱「特農區不能改作他用」，然而名間焚化爐開發範圍的土地就是特定農業區，既然核定撥用的公文是財政部代行政院決行，行政院就必須負起督導不周的責任，請盡速撤銷這起違法撥用土地的案子。

劉書彬指出，根據南投縣政府撥用不動產計畫書，購地經費1億元來自南投環境保護基金，然而依照南投縣環境保護基金收支保管及運用辦法，縣府不能使用專款專用的環保基金購置土地，此案顯然超出特種基金的授權範圍，審計部應該立即清查縣府買地的合法性。

名間鄉反焚化爐自救會成員陳秋娟表示，南投縣政府明顯先射箭再畫靶，財政部以行政院名義核定撥地，根本就是協助縣府霸凌的幫兇，行政院如果不撤銷國有特農區土地的撥用，就是在鼓勵各地用程序硬推爭議工程。

監督施政聯盟執行長許心欣說明，本案除了財政部代行政院核定撥地有違法問題，南投縣政府也有違反特種基金需要專款專用的違法疑慮，中央政府應該糾正地方環保基金遭到不當支用，請審計部追究南投縣環保局不當支用環保基金的行政責任。