快訊

鋒面「結構完整」明天抵達 粉專：易有雷陣雨及瞬間大雨

能說年少無知？國中割頸案受害者父謝YTR公布細節 律師籲少事法修2處

太空都看得到！美以與伊朗交火釀中東多起漏油 恐衝擊近億人用水

聽新聞
0:00 / 0:00

南投名間焚化爐爭議不斷 白委要求政院撤回國有地撥用

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
監督施政聯盟與民眾黨立委陳昭姿（左三）、劉書彬（右三）上午在立法院舉行「中央自相矛盾！農業部長：特農區不能它用；行政院卻撥國有特農地給南投蓋焚化爐！」記者會。記者曾學仁／攝影
監督施政聯盟與民眾黨立委陳昭姿（左三）、劉書彬（右三）上午在立法院舉行「中央自相矛盾！農業部長：特農區不能它用；行政院卻撥國有特農地給南投蓋焚化爐！」記者會。記者曾學仁／攝影

南投名間焚化爐爭議不斷，民眾黨立委陳昭姿今天說，該案違反國有財產法，相關程序未完備就先行撥地，甚至連一場會議都沒有開過，特定農業區任由財政部與國產署直接撥用，行政院有責任撤銷原處分、立即收回國有地，同時喊話審計部查核南投縣環保局違法事宜。

監督施政聯盟上午在立法院舉行「中央自相矛盾！行政院撥國有特農地給南投蓋焚化爐」記者會，點名行政院、財政部及國產署去年3月「有償撥用」7.5公頃特定農業區國有地給南投縣政府，違反國有財產法第38條等規定，同時指控南投縣環保局違反特種基金專款專用。

陳昭姿在會中表示，名間焚化爐案違反國有財產法第38條，行政院在程序未完備就先行核准撥地，國產署甚至連一場會議都沒有開過，等於書面審查通過南投縣政府的申請，有償撥用特定農業區的優良農地蓋焚化爐，讓她直言這是何等的荒謬與越權。

陳昭姿指出，2025年3月28日，名間焚化爐尚未啟動環評作業，財政部與國產署就將7.5公頃的特定農業區國有地「有償撥用」南投縣環保局，行政院有責任撤銷此等問題重重的土地撥用案，不能為了拉抬民進黨南投縣長候選人的聲勢，而讓自救會繼續被南投縣環保局欺凌。

陳昭姿說，既然程序存在「環評未過先偷跑」與「違反農地農用」兩大瑕疵，行政院應該立即判定公民訴願成功，撤銷原撥地處分，收回國有地。

民眾黨立委劉書彬表示，農業部長陳駿季一再公開聲稱「特農區不能改作他用」，然而名間焚化爐開發範圍的土地就是特定農業區，既然核定撥用的公文是財政部代行政院決行，行政院就必須負起督導不周的責任，請盡速撤銷這起違法撥用土地的案子。

劉書彬指出，根據南投縣政府撥用不動產計畫書，購地經費1億元來自南投環境保護基金，然而依照南投縣環境保護基金收支保管及運用辦法，縣府不能使用專款專用的環保基金購置土地，此案顯然超出特種基金的授權範圍，審計部應該立即清查縣府買地的合法性。

名間鄉反焚化爐自救會成員陳秋娟表示，南投縣政府明顯先射箭再畫靶，財政部以行政院名義核定撥地，根本就是協助縣府霸凌的幫兇，行政院如果不撤銷國有特農區土地的撥用，就是在鼓勵各地用程序硬推爭議工程。

監督施政聯盟執行長許心欣說明，本案除了財政部代行政院核定撥地有違法問題，南投縣政府也有違反特種基金需要專款專用的違法疑慮，中央政府應該糾正地方環保基金遭到不當支用，請審計部追究南投縣環保局不當支用環保基金的行政責任。

民眾黨 政院 行政院

延伸閱讀

南投名間焚化爐案爭議 環團呼籲別歹戲拖棚

南投焚化爐爭議未歇 彭啓明：還在地方程序 中央無法介入

環團見賴總統 關心非核家園、動野保管理

接見環團代表 賴總統重申核能使用「三前提」

相關新聞

翡翠水庫發電爭議 蔣萬安拍板3解方：邀台電水利署面對面談

翡翠水庫發電收益、耗水費爭議持續延燒，經濟部強調「耗水費」於法無據、民進黨多名立委也批評北市長蔣萬安「得了便宜還賣乖」。蔣今受訪表示，他已經指示副市長張溫德與台電、水利署聯繫，希望盡快面對面坐下來談，針對北市府被監察院糾正、審計部意見，尋求一個大家都可以接受的共識。

遺憾總統出訪受挫 鄭麗文：國安團隊嚴重誤判不應檢討？

賴清德總統原定今天出訪史瓦帝尼，因非洲三國突然取消專機飛航許可而取消行程。國民黨主席鄭麗文今表達遺憾，直指這是重大的外交挫敗，不該等閒視之，同時質疑國安團隊行前是否嚴重誤判局勢，希望盡快沉澱下來，全面檢討、調整步伐。

賴總統沒出訪仍主持中執會 蔡其昌笑稱：代理主席機會也被大陸沒收了

賴清德總統今天原定出訪友邦史瓦帝尼，因中國大陸施壓臨時生變，賴總統因此仍親自主持今天民進黨中執會。據轉述，輪到立法部門報告時，民進黨立院黨團總召蔡其昌表示，今天本來要由他代理中執會主席，沒想到這個代理主席的機會，也被中國沒收了；一番輕鬆談話，讓現場與會人士都笑了出來。

【重磅快評】綠官賣弄互打臉是賴清德的雞尾酒療法？

南投名間鄉焚化爐抗爭越演越烈，總統賴清德下鄉丟出「雞尾酒療法」說法，外界不解其意，但行政院既已撥用國有農地興建，自救會發起抗爭後，農業部長卻稱特農區不能作為他用，環境部長又說鼓勵地方以多元方式解決垃圾問題；高官們競相賣弄文字還互相打臉，地方忙得焦頭爛額，難道這就是賴清德所謂的「雞尾酒療法」？

氣氛融洽！蔣萬安拜會民進黨團「沒拍桌」笑聲連連 耗水爭議有共識

台北市長蔣萬安今赴議會民進黨團進行重大法議案報告，近日翡管局因遭監察院糾正，擬向台電收取「耗水費」引爭議，會中蔣允諾會和台電重新議價討論。據了解會議氣氛相當融洽，會中蔣還與議員嘮起家常，黨團總召王閔生會後還與研考會主委殷瑋笑稱，「都是笑聲沒有拍桌喔」。

江和樹爆李貞秀向陳清龍要錢 還提醒「錢要乾淨、金流要做好」

對於被民眾黨開除的陸配立委李貞秀到底有沒有向民眾黨索討金錢？李貞秀以往一直否認曾經要錢，但民眾黨台中市議員江和樹今天上「中午來開匯」節目時說，李貞秀和台中市黨部主委陳清龍有Line的對話並「要求金額」，內容還提及「記得錢要乾淨、金流要做好」。陳清龍未接電話，因此未獲得他的回應。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。