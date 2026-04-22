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批黃國昌惡意栽贓辣椒水案 民進黨籲：聽柯文哲話認錯道歉

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨今天表示，黃國昌惡意栽贓，呼籲聽柯文哲的話認錯道歉。圖／聯合報系資料照片
民進黨今天表示，黃國昌惡意栽贓，呼籲聽柯文哲的話認錯道歉。圖／聯合報系資料照片

民眾黨前主席柯文哲在逢甲夜市遭噴辣椒水一案持續發酵，民進黨發言人吳崢今天表示，民眾黨主席黃國昌不實指控該事件為民進黨及賴清德總統的SOP且拒絕道歉，黃國昌這種造謠當監督、抹黑當政績的行為，不僅嚴重偏離事實，更是對台灣民主法治的公然踐踏。

吳崢指出，黃國昌在調查結果出爐前就以「民進黨SOP」等無中生有的說詞栽贓抹黑民進黨與賴總統，這種說法完全是自導自演的政治操弄。調查結果證明，此案為台中市分局長周俊銘誤噴才導致，黃國昌至今仍拒不為自己的不實指控道歉。

吳崢說，柯文哲多次公開表示，「說錯話認錯道歉就好，更不要硬拗」。這麼簡單的道理，為何黃國昌至今仍無法為錯誤言論道歉？甚至在事實被拆穿後，依舊臉不紅氣不喘地持續硬拗。

吳崢質疑，黃國昌之所以拒絕道歉，是否就是為了要繼續在社會中製造對立、挑動支持者的情緒，進而撕裂台灣社會？黃國昌作為政黨領導者，應展現基本的政治風骨與誠信，不要再躲在政治口水背後，立即為惡意栽贓民進黨的言論公開道歉，別讓「理性、科學、務實」淪為民眾黨欺騙大眾的口號，停止以謠言撕裂台灣，回歸理性監督的常軌。

賴清德 民進黨 民眾黨

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