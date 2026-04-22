影／辣椒水變政治風暴 綠轟台中市府握真相卻沉默41小時

辣椒水烏龍案持續延燒，台中市議會民進黨黨團今日召開記者會，直指整起事件疑點重重，批評市府未即時對外說明，導致錯假訊息延燒近三天，要求市長盧秀燕親自說清楚決策過程，勿再以「警政一條鞭」推責。

事件起於4月17日晚間，民眾黨前主席柯文哲於逢甲夜市掃街時疑遭噴灑辣椒水，經警方後續調查，確認為第六分局長周俊銘測試故障辣椒水所致，屬烏龍事件。

民進黨團指出，整起事件從發生到對外說明橫跨三天，關鍵時序存在重大落差。黨團總召周永鴻表示，警方在18日下午2時已排除機車犯案、下午5時鎖定分局長，晚間10時當事人也已坦承，但市府直到20日下午3時才召開記者會，中間出現長達41小時的「空窗」。

周永鴻質疑，在這段期間，民眾黨持續在媒體與社群平台操作事件，將烏龍誤噴塑造成政治攻擊，甚至指向民進黨與總統賴清德，但市府握有關鍵事證卻選擇沉默，任由錯誤訊息擴散，究竟是「審慎查證」還是「刻意縱容」，有待說明。

針對懲處標準，周永鴻也提出質疑。他對比2021年同樣發生於第六分局轄區的瑪莎拉蒂惡少打人案，當時造成被害人顱內出血、送進加護病房，時任分局長蔡元戎僅記過一次；反觀此次辣椒水事件無人重傷，周俊銘卻遭記過兩次、拔官調職並依傷害罪函送，處分明顯更重。周永鴻質疑，是否存在「因人設事」的差別待遇，恐影響基層員警對制度的信任。

此外，周永鴻指出，此案引發全國關注，但台中市警察局官網至今未見任何正式公告或書面說明，僅透過記者會口頭發布資訊，質疑市府是否刻意不留下白紙黑字，讓事件隨新聞週期淡化，欠缺透明與當責。

民進黨團並提出三點要求：一、盧秀燕須親自說明，為何在掌握關鍵事證後仍選擇沉默，以及相關決策過程；二、警察局應公開完整時序與內部簽核文件，包括18日專案會議紀錄與後續處理流程；三、應在官網正式公告調查結果與懲處依據，並說明與過往案件的裁量標準差異。

周永鴻強調，這並非藍綠對立，而是市府治理品質的檢驗。當政府掌握真相卻未即時說明，等同放任社會對立擴大。

議員陳俞融、陳淑華則質疑撤換分局長的決策動機。陳俞融指出，分局長需歷經長年歷練才能晉升，如今卻在三天內迅速遭撤換，質疑是否因特定政治壓力所致，恐形成不良先例。

陳俞融並以過去台中狼師事件為例，指教育局監督失職、導致學生受害，但相關官員至今未見下台負責，對照辣椒水事件處分速度與力道，批評市府存在明顯雙重標準。

議員張芬郁則批評市府回應模糊，形容市長的說明如同「蒙娜麗莎的微笑」，難以讓外界理解事件全貌，要求市府正面回應外界質疑。

林德宇、張家銨也指出，從過去「天選之肉」西布特羅事件，到非洲豬瘟、狼師案及垃圾車亂倒污水等爭議，台中市接連出現多起公共事件，凸顯治理問題。

現場出席的第六分局副分局長吳大勇表示，因民眾黨參選人稱隔日將報案，警方才前往現場蒐證，並在垃圾桶中尋獲辣椒罐。不過議員蔡耀頡質疑是誰下令前往翻找，究竟是蒐證還是「減證」，吳大勇則表示仍待警察局進一步說明。

對於警方代表未能釐清細節，李天生、蕭隆澤表達不滿，認為既已派員出席記者會，就應對案情負責說明。周永鴻則表示，既然副分局長無法清楚回應，要求其先行離席。