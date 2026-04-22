分局長「柯P辣椒水事件」 江和樹：有嚴重到要拔官嗎？

台灣民眾黨前主席柯文哲的逢甲夜市「被噴辣椒水」事，最後查出竟是中市警六分局長周俊銘因用到損壞辣椒水噴罐引起，周因此被記過、拔官，調往台北市警局擔任警政監。對此，民眾黨中央委員、台中市議員江和樹今指出，「覺得有點過了」，不希望有人用民眾黨的手來打別人。他也很納悶「有這麼嚴重到要拔官嗎？」但他也表示，不能接受的就是周沒有第一時間講出來。

江和樹是中午上「中午來開匯」節目，接受主持人黃光芹訪問時發表以上看法。他說，周俊銘真的是一個人才，先前從清水警分局調往市警二分局，接著才再調往六分局。在二分局的時候很認真，還發生顏面神經的小中風。

江和樹說，周俊銘是從不和人打交道的分局長，「他自己也很後悔自己沒有承認」，以他的專業是沒有問題的，是不是警界上面有人不喜歡他，而「把小事搞成這麼嚴重」記兩小過而且調離現職，「我覺得有點過了」，不希望有人用民眾黨的手來打別人；這個問題發生在其他人會有這麼嚴重嗎？依比例原則是沒有這麼嚴重的，但是因為在輿論的壓力下，而這樣的處置大家也會怪罪民眾黨所有的參選人。

江和樹說，民眾黨西屯區市議員參選人劉芩妤到警分局提告做筆錄的時候，周俊銘就坐在前面，如果還沒有做筆錄之前周就先坦承，就不會是現在這種情形。不是我們作假，而是分局長觸控的，我們只要求分局長勇敢承認。只要第一時間說是因為東西壞了，相信沒有人會怪他。但是等到大家一直去找，驚訝的發現結果是你，要檢討的是態度的問題。