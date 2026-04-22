影／「兩湖論壇」登場遇賴清德出訪喊卡 陸代表超尷尬飄到許淑華後方

南投日月潭與杭州西湖「兩湖論壇」今登場，是國民黨主席鄭麗文赴陸「鄭習會」後首場兩岸官方交流，卻碰上賴清德總統原定出訪友邦，疑因中共施壓他國取消飛航許可喊卡，論壇活動更趨低調，縣長許淑華對賴出訪受阻頻以「謝謝」回應，原本在旁一起等電梯的杭州副市長魯霞光則尷尬不斷移動，默默移至許淑華後方。

兩湖論壇為兩岸地方政府交流機制，於2009年開辦，每年由南投縣和大陸杭州市輪流舉辦，至今已邁入第18屆，而今年輪到南投舉辦，由杭州副市長魯霞光率團來台，原預計訪問團逾60人，但經陸委會審查，最終核准約40多人。

「2026日月潭－西湖第十八屆兩湖論壇」今天於日月潭力麗溫德姆溫泉酒店登場，活動不對外公開，但因是鄭麗文率團赴中國大陸訪問交流，歷經「鄭習會」及陸方宣布對台十大項措施後，在台灣的第一場兩岸官方交流活動，各界關注。

由於，兩湖論壇開辦已久，是南投及杭州兩岸地方政府對接的重要平台，縣長許淑華樂觀看待交流互惠，因此近日公開受訪多次提及兩湖論壇，原規畫今天該論壇開幕式後也能接受媒體堵訪，不料疑受賴總統出訪因中受阻影響，轉趨低調。

今天兩湖論壇開幕式後，許淑華面對媒體堵訪詢問論壇情形，僅以「會後會統一提供文字稿及照片」；針對賴出訪疑受陸方干擾取消，是否會向陸方表達我方立場，她頻以「謝謝」回應，原本在她身旁一起等電梯的魯霞光尷尬移動至她後方。

之後，許淑華、魯霞光兩人分率雙方論壇參與團隊，直上酒店頂樓拍大合照，氣氛融洽，未受賴出訪受阻事件影響；而午宴後，主論壇將以工藝「南投陶」、「杭州銅雕」為主軸交流；分論壇涵蓋青年、觀光、文化教育及健康城市作經驗分享。

「兩湖論壇」今登場卻碰上賴清德總統出訪友邦疑受陸方影響喊卡，致使論壇活動更低調，縣長許淑華（左）頻以「謝謝」回應，原本在旁等電梯的杭州副市長魯霞光則尷尬默默移動至許的後方。記者賴香珊／攝影

「兩湖論壇」今登場卻碰上賴清德總統出訪友邦疑受陸方影響喊卡，致使論壇活動更低調，縣長許淑華（左）頻以「謝謝」回應，原本在旁等電梯的杭州副市長魯霞光則尷尬默默移動至許的後方。記者賴香珊／攝影