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遭李貞秀假處分卡住辦公室 許忠信今回鍋立院：給她一個方便

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨立委許忠信今天宣誓就職。記者林銘翰／攝影
民眾黨立委許忠信今天宣誓就職。記者林銘翰／攝影

民眾黨立委許忠信今天宣誓就職，接棒前立委李貞秀進入內政委員會。許忠信表示，陸配及新住民權益是他關注的議題，現在作為民眾黨不分區立委，一定會優先執行民眾黨政策，自己不想回顧過去的事情，現在只想要好好努力追趕，「兩岸猿聲啼不住，輕舟已過萬重山。」

民眾黨中評會上周開除立委李貞秀黨籍，成功大學法律系教授許忠信今天在立法院宣誓就職，民眾黨立委陳昭姿、劉書彬、洪毓祥、蔡春綢、王安祥、邱慧洳、陳清龍等7人全員到齊。許忠信隨後在立法院長韓國瑜、大法官尤伯祥等人的見證下宣讀誓詞。

許忠信受訪時表示，李貞秀本來在內政委員會，民眾黨團為了要經驗傳承，所以他會進入內政委員會，陸配及新住民權益都將會是關注議題。

針對李貞秀聲請假處分、立委辦公室尚未清空等，許忠信則說，辦公室只是小事情，自己的行動辦公室、台南服務處都已經在運作，現在還是要給李貞秀一個方便，「至於過去的事情，兩岸猿聲啼不住，輕舟已過萬重山，我不想去回顧，只想好好努力追趕。」

媒體詢問，許忠信過去為台聯黨立委，加入民眾黨是否轉變立場。許忠信說明，他在2012年代表台聯黨參選不分區立委，當年該黨增加超過90萬張政黨票，因而取得3席不分區立委，「作為不分區立委，台聯黨的政策一定要優先執行，我現在會優先執行民眾黨政策及黨團決議。」

此外，民眾黨前主席柯文哲上周前往台中逢甲夜市拜票，台中市警察局第六分局長周俊銘誤噴辣椒水惹禍。許忠信表示，此事為分局長的疏失，民眾黨關心警消權益，自己長期擔任國軍官兵權益保障委員，「如果有所疏失，懲罰必須符合比例原則，所以不應該過於嚴苛。」

許忠信說，中華民國身為法治國家，比例原則是行政法最基本要求，「我們就是要立法、執法，根據法律跟依法行政原則，比例原則都要遵守。」

立法院 尤伯祥 民眾黨

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