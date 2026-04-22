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許忠信遞補立委 避談台獨立場、關注陸配

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導

民眾黨前立委李貞秀因遭開除黨籍而去職，遞補的成大教授許忠信22日上任，由立法院長韓國瑜見證、大法官尤伯祥監誓，民眾黨其他7位立委也全數到齊力挺。由於許忠信過去在台聯支持台獨，外界好奇他的立場如今是否轉變？會關注陸配權益嗎？許忠信則回應，無論在台聯與民眾黨，都遵守黨的決議，會持續關注陸配參政。

南部、線上辦公室就位

許忠信宣誓就職前，民眾黨立委們到場紛紛向他握手致意、表達感謝，立委陳昭姿更笑說許是他多年老友、邱慧洳則說他是最強戰力。隨後便進行宣誓儀式，還有進行合照。韓國瑜的心情顯得相當輕鬆愉快，還主動配合媒體拍照說：「來，看左邊，然後看右邊。」現場的氣氛很歡快。

宣示完成後，許忠信接受媒體聯訪，外界好奇由於他是接任李貞秀的位置，但李貞秀至今仍對黨的處分不服，且辦公室尚未清空，許忠信目前還無法承接李的905辦公室。對此，許忠信回應說，他在南部的辦公室已經就位，北部的國會辦公室目前以線上形式運作，他會繼續在李過去待的內政委員會。


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台獨立場有變？

「關注陸配是民眾黨從大選就很在意的問題！」許忠信表示，他會繼續關注陸配與新住民的權益。針對李貞秀的爭議，許忠信僅表示：「兩岸猿聲啼不住，輕舟已過萬重山。」他不想回顧過去，只想好好努力追趕當下。

由於許忠信過去在台聯主張台獨，外界也關注他的立場是否會轉變？對此，許忠信也僅表示，台聯當初選票大增、因此獲得不分區立委席次，而無論在台聯或是民眾黨，都要遵守黨的主張與決議。


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民眾黨 台聯 成大

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