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國民黨團批民進黨放任發芽馬鈴薯、塑袋之亂不管 用公帑搞選舉國家隊

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
因台美簽署對等貿易協定（ART），放寬發芽馬鈴薯進口規定，剔除後仍可進口供加工使用。另外，因美伊戰事影響，引發全台「塑膠袋之亂」。國民黨立院黨團今舉行記者會，批評民進黨不思如何解決迫在眉睫的民生問題，政務官卻忙著投入競選行程，違反行政中立，搞「選舉國家隊」。記者屈彥辰／攝影
因台美簽署對等貿易協定（ART），放寬發芽馬鈴薯進口規定，剔除後仍可進口供加工使用。另外，因美伊戰事影響，引發全台「塑膠袋之亂」。國民黨立院黨團今舉行記者會，批評民進黨不思如何解決迫在眉睫的民生問題，政務官卻忙著投入競選行程，違反行政中立，搞「選舉國家隊」。記者屈彥辰／攝影

因台美簽署對等貿易協定（ART），放寬發芽馬鈴薯進口規定，剔除後仍可進口供加工使用。另外，因美伊戰事影響，引發全台「塑膠袋之亂」。國民黨立院黨團今舉行記者會，批評民進黨不思如何解決迫在眉睫的民生問題，政務官卻忙著投入競選行程，違反行政中立，搞「選舉國家隊」。

國民黨團書記長林沛祥表示，民進黨政府各部會首長、高階政務官，紛紛走出辦公室、走進選舉現場。換句話說，政策進度可以延後，選舉行程絕對準時。民進黨如此的施政邏輯，只能說：「民生可以等等，選舉不能等。」現在缺的是專心把事情做好、把民生顧好的政府。民進黨做到的，是世界級「選舉國家隊」。

林沛祥表示，過去民進黨在野時，行政中立的標準非常嚴格，只要政務官稍有下鄉輔選，就會被痛批「黨政不分」、「行政不中立」。民進黨新北市長參選人蘇巧慧跑行程，有交通部前部長王國材、國家住宅及都市更新中心董事長花敬群隨行。這到底是政策視察，還是選舉助攻？教育部長鄭英耀親自陪同民進黨宜蘭縣長參選人林國漳進入校園，談經費、談建設。一位行政院顧問竟然可以享有這樣的行政資源配置，請問制度還在嗎？

林沛祥表示，國際局勢動盪，沒有對策，塑膠袋缺貨，物價上漲，政策不清，政府卻忙著忙著輔選，甚至一邊說預算不夠，一邊卻能動用資源進行各種曝光與活動。預算不夠用在民生，但用在選舉就剛剛好嗎？

林沛祥說，國民黨團提出三點具體訴求：第一，儘速推動「政務人員行政中立法」立法。明確規範政務人員在選舉期間的行為界線，不得利用行政資源、職務身分從事輔選或變相助選行為；第二，全面禁止政治人物及候選人，以任何名義進入校園從事與選舉相關活動。

林沛祥續指，第三，建立行政資源使用透明機制，全面公開政務官行程與資源使用。讓社會可以清楚檢視，哪些是公務、哪些是選舉；哪些是政策、哪些是政治。避免行政資源被包裝、被挪用、被濫用。他指出，若對這些現象選擇沉默，未來每一場選舉，都會變成「國家機器全面動員」，這不是民主深化，這是民主的偏離。

國民黨團首席副書記長許宇甄表示，這陣子的基隆、新北與台北，全台各地遍地開花的「重大建設視察」，到底是民進黨政府是為了推動政策、建設、民生？還是民進黨的輔選列車？從賴清德總統帶隊到台中「參香」，到行政院長卓榮泰領軍去宜蘭「視察」，國人還能看到的不是國家領導人對民生和地方的關心，而是民進黨參選人排排站蹭熱度、大談選舉政見；總統和行政院院長喊「中央政見」，地方參選人就喊一個「地方加碼」，不知道的人還以為下個月就要選舉。

許宇甄更批林國漳，一位行政院顧問，居然可以聲稱爭取9千多萬元的地方建設經費，難道這就是賴政府浪費公帑介入選舉的實證嗎？

國民黨團副書記長王鴻薇表示，一周前甫請辭的法務部政務次長黃世杰，已獲民進黨內定成為桃園市長參選人。身為法務部次長，最重要且對人民最有感的工作是「打詐」，但黃在2024年擔任法務次長以來，早就不務正業，在桃園市到處趴趴走，參與的行程明顯就是選舉行程。

王鴻薇舉出許多黃世杰周間跑活動的例子，更表示黃還故意在周末假日發出參與活動貼文，讓外界誤以為是利用休假期間參與地方活動。早在黃請辭之前，就利用法務部政務次長身分再跑選舉行程，難道沒有違反行政中立？難道沒有領著納稅人的給的薪水、搭乘公務車，參加法務部業務無關的行程？民進黨政府擁有國家資源，用納稅人的錢來跑民進黨的選舉，對得起人民嗎？

民進黨 林沛祥 國民黨團 國家隊 馬鈴薯 塑膠袋

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