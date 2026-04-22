獲朝野共識 海巡署副署長增至3人初審通過

立法院司法及法制、內政委員會今聯席審查「海洋委員會海巡署組織法」第3條及第11條修正草案，因海巡署業務範圍廣泛，朝野共識增置海巡署副署長1人，由2人增至3人；另施行日期修正為自公布日施行。全案依行政院版本通過，無須交由黨團協商。

依現行法規第3條規定，海巡署置署長一人，由海洋委員會副主任其中一人兼任；副署長二人，職務列簡任第十二職等至第十三職等。另依第11條規定，本法施行日期由行政院以命令定之。

然因海巡署轄區遍佈全國，任務範疇橫跨海域、海岸治安巡防、犯罪偵蒐調查及軍事作戰等不同專業領域，行政院提案增置副署長一人，由2人增至3人；另修正條文自公布日施行。

民進黨立委沈發惠表示，海巡署業務非常多，三級機關副署長人數皆是3人，因此此次將海巡署副署長人數提高他完全支持，也希望海巡署能依照不同業務，讓分署長分工督導。

國民黨立委王鴻薇指出，目前海委會業務範圍非常多，海巡署近年擔任的責任也非常吃重。她支持補足副署長缺口，但海巡署基層也有人力的缺口，包括審計部也提出「海巡近六成艦艇人力未達到配置」，導致任務過重；另立法院預算中心報告指出，近年海巡人力缺額長期存在，實際員額逐年遞減，高達1300多人。因此她呼籲，海巡署不要只有將高層人力補足，基層人力也要盡快補足。

海委會副主委張忠龍表示，海巡署作為第一線國安單位，海域執法任務、海域犯罪調查等都在主要業務中，在面對中國大陸對灰色地帶的侵擾，海巡署這幾年做的事可引起國人肯定及共鳴。至於委員所提及基層人力缺口問題，海巡署去年下半年因「三項加給」，招募達成率近九成，留營率增加7％，整體呈現正成長。