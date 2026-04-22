北市府擬向台電收耗水費 綠委團轟沒常識「得了便宜還賣乖」

台北市政府日前依據監察院糾正意見，研擬向台電徵收耗水費，21日在立法院經濟委員會引發熱議，民進黨立委賴瑞隆、邱議瑩、鍾佳濱輪番砲轟台北市政府「得了便宜還賣乖」，指出台北市發電量遠低於用電量，台電才應該跟台北市算清楚輸電成本，並要求台電研議「區域差別電價」。

台北市翡翠水庫管理局日前向台電提出訴求，針對加發的電要多收「每公噸3元耗水補償費」，台電表示，換算後，等同每度電要加收12.5元，加計現有的購電費用2.1元，等於延長發電的購電費用高達每度14.6元，台電拒絕另簽耗水費合約，強調將維持既有的購售電契約。

賴瑞隆指出，耗水費的徵收目的應是針對用水量大的用戶，鼓勵節約用水，而非普遍徵收，台北市的發電量2025年僅為2.9億度，而用電量高達164億度，根本嚴重依賴其他地區的電力供應，長期未承擔相對應的輸電成本，「得了便宜還賣乖」，占了台灣這麼多便宜的人，還用這樣的角度在思考，「非常缺乏格局，也非常缺乏氣度」。

賴瑞隆要求台電，應該計算輸電成本，把電力從其他縣市送進台北市要花多少錢應該計算一下，台電應盡快提出區域差別電價的可行性評估。台電董事長曾文生回應表示，目前台電的輸電成本計算是全國平均，2個月內可提出區域差別電價的報告。

邱議瑩質詢時也質疑台北市政府的作法匪疑所思，要求經濟部與台電應釐清耗水費的定義與徵收對象。經濟部水利署長林元鵬解釋，耗水費旨在節約用水及落實使用者付費原則，主要針對每日用水量達300噸以上的大型工業用戶徵收，水力發電並不在耗水費徵收範圍內，因其僅利用水的位能發電，並未消耗或浪費水資源，全台水庫的水力發電均不徵收耗水費。

邱議瑩說，水庫水力發電是利用位能發電不耗水雖是基本常識，但台北市政府顯然不理解，需要台電多花一些時間來教導他們有正確的知識與觀念。