民進黨要求為辣椒水事件指控道歉 黃國昌：不要紮稻草人轉移焦點

民眾黨創黨主席柯文哲日前陪同台中市議員參選人劉芩妤，在台中逢甲夜市掃街時，遭辣椒水襲擊，經調查是第六警分局長周俊銘因辣椒噴頭水故障，四度洩漏釀禍。民進黨副秘書長何博文昨表示，民眾黨做出指控，事後應該要道歉。民眾黨新北市長參選人黃國昌回應，民進黨不要紮稻草人，去轉移問題焦點。

黃國昌表示，民進黨不要自己去紮稻草人，要移轉問題的焦點，他在第一時間就說，這件事情交由警方好好調查，毋枉毋縱。他提到民進黨跟賴清德的部分是，請民進黨跟賴清德好好的去想一想，進一步的去反思，為什麼過去這一年多來，台灣社會的對立衝突越來越嚴重？為什麼台灣社會會變得四分五裂？

黃國昌表示，針對過去這一年多來，在台灣社會形成各式各樣，過去從來沒有看到的現象，甚至在網路上面，可能會因為支持柯文哲、民眾黨，就遭到霸凌、肉搜，他講的這些例子，有哪一個不是事實？有哪一個不是事實？希望民進黨真的不要自己不願意冷靜下來，好好的反省，現在自己去紮一個稻草人，來移轉問題的焦點，這個對於台灣社會的和諧跟共榮一點幫助都沒有。