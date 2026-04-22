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影／黃國昌回應辣椒水事件 請民進黨不要紮稻草人轉移焦點

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
民眾黨前主席柯文哲遭噴辣椒水事件並未隨著真相大白落幕，民進黨日前指責民眾黨主席黃國昌栽贓民進黨與賴清德總統抹黑，黃國昌今天回應說，請民進黨不要紮稻草人移轉焦點。記者潘俊宏／攝影
民眾黨前主席柯文哲遭噴辣椒水事件並未隨著真相大白落幕，民進黨日前指責民眾黨主席黃國昌栽贓民進黨與賴清德總統抹黑，黃國昌今天回應說，請民進黨不要紮稻草人移轉焦點。記者潘俊宏／攝影

民眾黨前主席柯文哲日前赴逢甲夜市陪同台中市議員參選人劉芩妤拜票時，疑遭人噴辣椒水攻擊，偵辦調查結果是分局長周俊銘誤噴才導致，民進黨發言人吳崢對此表示，民眾黨主席黃國昌在警方調查結果出爐前，就意圖栽贓民進黨與賴清德總統抹黑，黃國昌才是撕裂社會最大破口。黃國昌今天回應說，請民進黨不要紮稻草人移轉焦點，反思為何台灣社會過去的分裂對立越來越嚴重。

黃國昌表示，民進黨不要去紮稻草人移轉事件焦點，事件發生時就交由警方好好調查毋枉毋縱，當時所提民進黨與賴清德總統的部分，是希望民進黨能好好反思，過去一年多來台灣社會分裂對立與衝突越來越嚴重，台灣充斥過去沒有的分裂現象，只要是支持柯文哲、支持民眾黨就被霸凌與熱搜，我所講的例子與現象哪樣不是事實，現在不要去紮一個稻草人來轉移焦點，這樣無助台灣社會的和諧。

民進黨 民眾黨 台中市

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影／黃國昌回應辣椒水事件 請民進黨不要紮稻草人轉移焦點

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