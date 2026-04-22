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中選會人事 卓揆鬆口補提3委員

聯合報／ 記者劉懿萱屈彥辰林銘翰黃婉婷／台北報導

立法院三月十三日通過中選會主委被提名人游盈隆及委員被提名人李禮仲、蘇嘉宏、蘇子喬等四人的人事案，但迄今仍未收到人事令。行政院長卓榮泰昨天上午鬆口，承諾將送出另外三位中選會委員人選名單，也同時任命已通過同意權的四位委員。

行政院昨天下午隨即公布補提名三位中選會委員，包括副主委被提名人是行政院前法規會主委沈淑妃，以及兩位委員被提名人律師蔡維哲、現任法務部政次黃謀信，將送交立法院審議。

中選會目前僅剩下四位委員，依法必須五人才能開會，若遲遲不任命新任人事，恐影響年底選務工作。卓榮泰昨答詢時鬆口，承諾會處理。

卓榮泰指出，中選會是獨立機關，因應年底大選即將到來，中選會必須迅速恢復正常運作，已經通過的四位委員將會馬上任命；至於行政院還要補提名三位委員，依然會秉持獨立機關的性質，找出沒有黨籍背景的人選。

行政院發言人李慧芝說，補提名的三位人選具有法政專長、實務經驗及沒有黨籍的共通點，專業中立足以勝任中選會委員職務；期盼在行政、立法兩院近日良好的互動氛圍下，立法院能夠審議，讓中選會人事逐步到位，確保未來選務工作順利推動。

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