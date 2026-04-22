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終於付委 總預算最快6月三讀

聯合報／ 記者唐筱恬黃婉婷屈彥辰林銘翰／台北報導
行政院長卓榮泰昨到立法院報告115年度中央政府總預算編制狀況並備詢。記者林澔一／攝影
行政院長卓榮泰昨到立法院報告115年度中央政府總預算編制狀況並備詢。記者林澔一／攝影

立法院日前朝野協商達成共識，今年度總預算案行政院長卓榮泰報告並備詢完畢後付委審查。卓揆昨赴立院完成報告及答詢後，立法院副院長江啟臣裁示，總預算案送交各委員會審查。立法院人士指出，審查總預算大概需要七到九周時間，最快六月中旬完成三讀。

卓揆昨率相關部會首長列席立法院會，報告今年度中央政府總預算案編製經過，歲入編列二兆八六二三億元，較去年度減少百分之九點六，歲出編列三兆三五○億元，較去年度增加百分之零點九；歲出歲入相抵短差一七二七億元，連同債務還本一二六五億元，尚需融資調度二九九二億元，全數舉債彌平。

民進黨立委范雲質詢，歷經台美關稅談判、中東區域戰事等，行政院是否認為總預算有調整必要？卓揆說，去年因應美國關稅調整，行政院編列五三○○億元特別預算，今年碰到中東區域情勢，整個生產設施遭到破壞、能源運輸航線停頓影響之大，「去年編列總預算時，沒有將這些評估在內」，希望立法院逐項審查時能夠予以寬列，有足夠財力處理今年的事情。

另根據立院朝野協商共識，行政院應在總預算案付委後半年內，提出有關軍警待遇的相關修正草案。卓說，軍人待遇部分將整體評估現行待遇、加給、福利措施及未來應強化事項，提出完整具體規畫；警察人員人事制度將在符合體制與法治下，持續與立法院溝通協商，尋求合理可行方案。

行政院考量不同公務員間的衡平性及憲政爭議，針對立法院三讀通過的軍警條例聲請釋憲及暫時處分。卓說，未來將秉持體制健全、法制完備及公平衡平、財政永續原則，持續檢討精進，研議更合理反映物價的待遇調整方式，及更貼近公務體系實際運作的專業加給調整方案。

卓榮泰也表示，已生效的法案會當作考慮依據，若是無生效及聲請釋憲當中的法案，會在國家財政紀律跟永續情況下，再看看如何擴大照顧軍公教人員，「我會跟立法院一起來協商」。

行政院長 立法院 總預算案 江啟臣 卓榮泰

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