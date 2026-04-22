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相對論／好巧 林磐聳、蘇俊賓兩人都曾將詩人周夢蝶入畫

聯合報／ 記者林政忠何柔嫺林新輝／專題報導
二歲的蘇俊賓（前）與全家人一起合影。圖／蘇俊賓提供
二歲的蘇俊賓（前）與全家人一起合影。圖／蘇俊賓提供

許多人用文字寫日記，林磐聳和蘇俊賓用明信片來說故事，兩人幾十年來合計繪畫約五千張明信片，畫出心得後，他們還結合許多同好，近期準備辦聯展。

問：還記得畫明信片的感動嗎？

林磐聳（以下簡稱林）：以前我每年都會策展設計展，那一次辦的是日本平面設計，主軸是日本設計的歷史發展，我邀請一位日本大師，他曾當過日本平面設計師協會的會長，又是字體設計協會的創會會長。他就跟我要求說一定要去故宮，他喜歡看書法，我記得在故宮吃飯的時候，他就說「能不能寫一張東西給我」，我想一想，剛好那天是九月九日，要對什麼呢？還好我知道有一個叫十全十美，這樣就對在一起了，他很高興啊！

所以每一張明信片就是人跟人的連接，還有跟人當下的時間、地點、事物連接，這些東西在藝術品上可能沒有辦法那麼直接，可是因為明信片有了交集。

喜愛塗鴉的八歲林磐聳（右）與四弟林擎天合影。圖／林磐聳提供
喜愛塗鴉的八歲林磐聳（右）與四弟林擎天合影。圖／林磐聳提供

蘇俊賓（以下簡稱蘇）：我以前畫畫跟好友分享，大家都會說畫得不錯，現在跟女兒一起畫有缺點，就是大家會說女兒畫得比較好（笑）。有次我們去動物園看到一隻獅子，然後一起畫下來，獅子剛好打哈欠，我們就命名「哈欠獅」，女兒的線條奔放，我還是會被約束。

問：有沒有感動的故事？

林：有次去看紀錄片電影，主角是詩人周夢蝶，有一幕他泡在溫泉裡，那個畫面停留大概兩、三分鐘都不動，我馬上在燈光昏暗時畫了下來，要向藝術家致敬。（蘇：我頭皮發麻，因為我也畫過周夢蝶在舊書攤的模樣。）

蘇：畫下九十歲模範母親 家屬很感動

蘇：我曾去桃園南崁五福宮參香、冬令救濟，離開廟時發現有個圖卡，記錄一個阿姨煮粥的畫面，一問才知道這是「周媽」周綉蘭當了幾十年志工，她去年底過世了，所以當地志工就用這種方式跟她告別。我就畫下來，這故事太感人，一定要讓更多人知道。

有次在議會質詢被罵，我也畫下來。曾經有位九十多歲模範母親要表揚，但提報審查的過程時她過世，市府請區公所補提名，家屬很難接受，怎麼可以因為過世，她就不是模範母親，好像全家要感謝媽媽辛苦付出九十年的那一刻，突然斷掉了。那時我去探訪，把這個媽媽畫下來送給家屬，他們都很感動。

十八歲的蘇俊賓（左）在成功嶺受訓，與友人合影留念。圖／蘇俊賓提供
十八歲的蘇俊賓（左）在成功嶺受訓，與友人合影留念。圖／蘇俊賓提供

問：從政需要美學素養嗎？

蘇：美學素養最大的精神在原創，如果一個公共領域因為複製很快，就會失去原創的生存空間。全台各地辦燈會，有一種燈會模型便宜又有效果，結果每個燈區看到都是這個模型，它不會不美，但不是原創。

一個屋子有四個面，若開兩個窗，就有八面窗欣賞美好世界；不管中央或地方政府，我們就是要打開每扇窗，讓空氣對流，才能有多元觀點。

廿三歲林磐聳（左）畢業於師大美術系，與教授王建柱於師大校門口合照。圖／林磐聳提供
廿三歲林磐聳（左）畢業於師大美術系，與教授王建柱於師大校門口合照。圖／林磐聳提供

林：執政具美學素養 城市治理會不同

林：台灣最可惜的是，不論中央或是地方執政，擁有權力時常又回到單一標準。北歐有一門Design Awareness（設計覺醒）課程，北歐人都喜歡穿著鮮豔服裝，希望心中有一朵花。台灣執政者若能具有更多的美學素養，城市治理應該就會不一樣。

蘇：現在不止我們兩人在畫，也有其他人被林老師慫恿，這幾年也都在做一樣的事情（畫明信片），我們準備要一起辦聯展哦！

好友 日本 蘇俊賓

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