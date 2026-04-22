相對論／蘇俊賓 林磐聳 明信片畫人生

一位是桃園市副市長蘇俊賓、一位是國家級設計家林磐聳，政治人物和藝術大師看似兩條平行線，兩人卻意外在小小明信片找到共同癖好，許多人用鏡頭記錄人生，他們卻用上千張明信片畫下全世界。

丹麥PostNord郵政公司去年底宣布，正式終止長達四百多年的信件投遞服務，象徵丹麥傳統郵政時代的結束，象徵紙本信件的美好年代回不去了，台灣卻有人仍在堅持老派的郵遞文化，對抗來勢洶洶的數位浪潮。

蘇：攜女出國 畫畫比拍照印象深

問：兩位為何喜歡畫明信片？

蘇俊賓（以下簡稱蘇）：我大概十幾年前開始畫，已經畫了一千多張。其實我以前很喜歡攝影，

以前出門旅遊都要算「我要帶幾卷底片？」一卷卅六張，光是底片錢不便宜。我大概就都要拍個兩百張，然後拍下來還要送洗，每次拿到照片都覺得很珍貴，所以每張照片按下快門的那一刻都是小心翼翼的，沒有非常好的景，我不會按下快門。

後來數位相機問世，每次旅遊回來，手上有上千張照片，但我發現，傳統單眼相機不便利問題解決了，可是我們跟這張照片的緣分就是按下快門的那一秒，我們跟當下的美好距離愈來愈遠。

有次跟女兒出國玩，我就畫了當下的心情和風景，事隔幾年後，我發現每一張照片我都沒什麼感覺，但那次旅行最有印象、且會一看再看的，就是我自己畫的那張圖。既然如此，我幹嘛拍那麼多照片，不如設定一天畫一、兩張，那就是我當下最美好的回憶。

那時候還不是用明信片，是用小畫本，後來因為一天只畫一、兩張，我就開始畫在明信片。明信片有幾個好處，第一它很小，方便隨身帶，我畫故我在。第二，就是剛跟林老師聊到我們有共同的奇怪癖好，就是如果這張明信片在一個神奇國家的某個城市，或者在台灣的某個角落，畫完當下貼上當地郵票、投入信箱，然後明信片比你晚兩個星期到家，你會發現你旅行的喜悅是延長的，你在畫的當下是喜悅，畫完後看到自己畫的東西是喜悅，旅行已經結束兩周，突然在家裡信箱收到當時的感動又是一個喜悅，那是三重喜悅。

林：太太最怕 我看電影時也在畫

林磐聳（以下簡稱林）：我是師大美術系畢業，有繪畫的基本功力，我最崇拜蘇副市長，他是被政治耽誤的藝術家（眾人大笑）。他如果從事藝術也許有更大揮灑空間。我覺得他把藝術對人們的關懷，或者透過這種美學去治理一個城市是很棒的事。尤其公務繁忙時，他還能利用短短時間去完成那個小小的方寸之間，掌握的生活節奏難能可貴。

明信片就像書寫人生，大概十四點八乘以十點二公分，在別人手上就可以畫、在會議上可以畫、在火車上、在飛機上可以畫，甚至我有很多張明信片是看電影時畫的。我太太最怕我在看電影時也在畫，因為人家會聽到我「咚咚咚」的聲音。

別看這小小明信片，當你累積到三千多張就會散發著巨大的力量。我六十歲受邀到佛光山參展，一進門有一個超高大中庭，我決定把我的明信片整理，兩千多張明信片從四樓這樣懸掛下來，好像大瀑布，小小明信片有無比雄偉的力量。

我經常在世界各國旅行看展，德國卡塞爾每五年辦一次「文獻展（Documenta）」，是全球最具影響力的當代藝術盛會。我去看過兩次，它不是傳統的一張大畫，而是在做持續性藝術創作。

其實就像德國文學家赫曼．赫塞所說，「有人選擇快步迎向未來，有人選擇活在當下」。我就是活在當下，去記錄當時的心情。我覺得我跟舒伯特一樣都活在當下，去記錄所面對的那個景物，或者當時的那個心情。

林：若只剩台灣郵票 就是活化石

問：郵票不再，如何面對數位浪潮？

林：郵票其實承載過去的回憶，丹麥去年宣布不再郵寄，我預計七月要去北歐，不知道其他國家還有在郵寄明信片嗎？（蘇：你可找FedEx聯邦快遞。）

我們兩人有一個共識，最好全世界都沒有郵票，只剩下台灣有，那我們就會變成「活化石」。以後全世界要了解郵遞就要來台灣，台灣會變成保存文化資產，就像我畫了三千多張，每多畫一張就變多一個門檻。

剛副市長提到與女兒旅行的事，我也有故事。我有三個女兒，小女兒學美術，我就想起來好像我有跟她一起畫，我最近把它找出來，早期傳統相機你根本不知道最後呈現是什麼，要等到照片沖洗出來那一剎那你看到才會感動，若干年後你可能就會慢慢忘記了。

最近看到我女兒的那幾張畫特別讓我感動，她現在已經結婚了，沒有跟我住在一起，可是我就會回想到我們當時一起的種種，特別的懷念啊。

蘇：數位浪潮下 實體反特別珍貴

蘇：這些年畫這些明信片，其實不花太多時間，我想留下自己跟小朋友生活的一些美好，然後也想嘗試著用微薄的力量來對抗數位ＡＩ，慢慢地進入離人性愈來愈遙遠的數位浪潮。

如果時代趨勢是ＡＩ可以取代百分之九十八的東西，我覺得ＯＫ，我們省下很多力氣的同時，剩下百分之二的事情，我們可不可以放感情、很認真的做到淋漓盡致；如果這樣的話，百分之九十八被取代也是一種很好的狀態。我怕的是，未來ＡＩ取代不只是百分之九十八，而是百分之九十九點九九八，那就會很可惜了。

ＡＩ跟數位化是兩個不同的檻，數位化是讓訊息傳遞變得更快、更廉價、更便宜，但ＡＩ會真偽難辨。你收到實體明信片，跟過年收到長輩貼圖或拜年圖卡，心情完全不一樣，但當有一天連拜年圖卡可能都是ＡＩ發出，是不是真心都不知道，那是「比廉價還要再廉價」的事。

當數位加上ＡＩ浪潮，實體反而特別珍貴，假設有一個「平衡ＡＩ浪潮下，我們有什麼東西格外值得珍惜」研討會，我覺得明信片或郵寄會是其中一項。（記者提醒：到時候不要忘了還有報紙。蘇：對，報紙也是。）

林：我常舉例，顏真卿的「祭侄文稿」在日本展出造成轟動，當時顏真卿的哥哥跟侄子被安祿山砍頭殺害之後，顏真卿要寫一封信，一開始還正常，慢慢寫就愈來愈悲憤，開始有寫錯字，然後塗塗改改，因此成為經典；如果進入大量印刷的年代，不可能會刻寫錯的字，但哪一個有感情？