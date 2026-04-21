聽新聞
0:00 / 0:00
賴總統取消明日出訪非洲…林佳龍：努力到最後一刻 只能暫緩行程
外交部長林佳龍今晚透過臉書表示，原定明早，賴清德總統將前往友邦史瓦帝尼訪問；很遺憾，因航程途經的部分國家，包含塞席爾、馬達加斯加與模里西斯在已核發飛越許可後，又臨時撤回，外交部努力到最後一刻，並先向史國說明；基於賴總統、全體訪團成員與飛航安全的最高考量，仍必須做出行程暫緩的決定。
林佳龍說，外交部嚴正譴責中國以政治力干預國際民航正常運作，甚至將飛航情報區政治化、武器化，這除了是對台灣的打壓，更是對國際飛航安全、飛航自由，以及以規則為基礎國際秩序的挑戰。
林佳龍指出，台灣是主權國家，2300萬台灣人民有權走向世界，任何威權脅迫，都無法改變台灣與世界連結的決心，因為台灣，本來就是世界的一部分。
林佳龍表示，感謝史瓦帝尼王國，也感謝這段過程中所有協助台灣交涉的友盟與理念相近國家，這樣的手段不會是最後一次，越是面對打壓，台灣會更冷靜和堅定，努力守住台灣的尊嚴，繼續一步步走向世界。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。