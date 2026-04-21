接見環團代表 賴總統重申核能使用「三前提」

明天是「世界地球日」，賴清德總統今天循例接見「全國NGOs 環境會議環保團體代表」。賴總統表示，能源安全就是國家安全，政府將全力確保能源供需的穩定與自主，並且持續提升能源自主與韌性；除了持續推動多元綠能、智慧儲能、深度節能、以氣換煤、以煤備援之外，對於核能的使用，他要重申政府會持續秉持三項前提：核安無虞、核廢有解、社會有共識，來審慎處理。

賴總統表示，環團代表提出的議題涵蓋範圍非常廣，無論是重大公共建設的環評要求、自然環境變遷的長期觀察、野生動物與人類活動的平衡管理、都市綠地與生態空間的制度建構，或是國土利用、土地治理機制的精進及能源等種種議題，政府相關部會都很重視，過往也都採取行動來回應。

賴總統強調，未來將要求各部會持續列管與追蹤進度，並強化與社會各界溝通；對於推動成果將主動說明，面臨困難時也期盼也能夠彼此理解、共同協助解決。

賴總統並提出四大政策方向，盼與各界共同努力：第一，強化國土規畫與資源治理。面對氣候變遷與國際情勢的挑戰，國土規畫與資源管理是國家韌性的重要基礎，特別是針對再生能源區位與土方管理，他會請相關部會務必落實「經濟發展兼顧環境保護」的原則，打造具備調適能力的國土環境；同時，為了對接國際經貿趨勢，更要完善資源循環制度，讓綠色轉型不只是環保目標，更成為臺灣在全球供應鏈中的競爭優勢。

第二，穩健推動能源轉型。賴總統表示，能源安全就是國家安全，政府將全力確保能源供需的穩定與自主，並且持續提升能源自主與韌性，除了持續推動多元綠能、智慧儲能、深度節能、以氣換煤、以煤備援之外，對於核能的使用，他要重申政府會持續秉持三項前提：核安無虞、核廢有解、社會有共識，來審慎處理；另外，包括小水力在內的分散式綠能發展，政府也會積極檢討程序加速推動，透過能源的多元配置，打造一個更安全、更穩定的能源體系。

第三，守護生態環境與生命價值。賴總統說，要秉持「原地扎根、共榮共好」的精神，守護台灣的生物多樣性；動物保護不只是關懷生命夥伴，更涉及健全動物照護體系及專業醫療環境，來實踐「One Health（一體化健康）」的願景，因此，他會請相關部會持續導入「基於自然的解決方案」，將分散的棲地串連成「生態綠島」，兼顧生態保育與永續發展，讓人與自然能夠和諧共生。

賴總統指出，第四，擴大公私協力，推動環保行動。他表示，已責成環境部全面規畫「全國植樹計畫」，並預計在4月30日的「國家氣候變遷對策委員會」中正式提出；在城市中種樹，不僅能有效降溫，減緩熱島效應，強化防洪韌性，更能淨化空氣、守護生態多樣性，這是臺灣邁向永續發展最紮實的基礎工程，未來將持續透過公私協力，推動植樹與環境復育工作，讓更多人參與在地行動，一起為臺灣的永續發展盡一分心力。

總統府表示，總統與環團代表共同聽取環境部長彭啓明簡報「資源循環雙法修正重點說明」，並接受自然保育與環境資訊基金會董事長陳瑞賓代表遞交「全國NGOs環境會議建言書」。接著在聽取環境會議議題溝通平台何宗勳召集人報告「全國NGOs環境會議列管議題溝通成果」後，與環團代表進行意見交流。

今日與會團體代表包括自然保育與環境資訊基金會、環境會議議題溝通平台、台灣公民參與協會、台灣動物保護行政監督聯盟、荒野保護協會、台灣生態學會、公民監督國會聯盟、關懷生命協會、台灣環境保護聯盟、台灣水資源保育聯盟、惜根台灣協會等，以及2026年環境保護終身成就獎得主鍾寶珠。另外，總統府國策顧問施信民、環境部長彭啓明、農業部長陳駿季、原住民族委員會主任委員曾智勇Ljaucu．Zingrur、行政院人事行政總處人事長蘇俊榮、內政部次長董建宏、財政部次長陳勇勝、文化部次長王時思、國家發展委員會副主任委員高仙桂、核能安全委員會主任委員陳明真、法務部次長馮成、經濟部次長賴建信、海洋委員會副主任委員吳欣修及總統府秘書長潘孟安、副秘書長鄭俊昇。