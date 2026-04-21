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馬英九基金會：待財政紀律案結束 就會恢復兩岸交流活動

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
馬英九基金會鬧家變，前執行長蕭旭岑（右）被指財政紀律有問題。圖為蕭旭岑與前總統馬英九（左）合影。(本報資料照片)
馬英九基金會鬧家變，前執行長蕭旭岑（右）被指財政紀律有問題。圖為蕭旭岑與前總統馬英九（左）合影。(本報資料照片)

馬英九基金會人事風波延燒，國民黨副主席蕭旭岑今表示，基金會內部同事透露，調查小組要約談前隨扈的過程不是很順利。馬英九基金會今聲明，調查小組今下午完成約談第一位基金會人員，從未有任何人杯葛調查。

馬英九基金會聲明指出，基金會董事三人調查小組已於今下午完成約談第一位基金會人員；對於約談事宜，基金會一直全力配合，從未有任何人杯葛調查，特此說明。

此外，針對有些媒體報導馬英九基金會因近期的財政紀律案，兩岸交流的工作會受到衝擊、中斷，基金會聲明，此與事實不符。

聲明指出，事實上馬英九認為兩岸交流非常重要，在九二共識的基礎上，馬英九基金會這幾年多次推動兩岸青年交流與互訪，已建立穩定的基礎。

執行長戴遐齡表示，待財政紀律案結束後，基金會的兩岸交流就會繼續進行。

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