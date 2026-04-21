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賴總統訪友邦生變 李彥秀：春暖花開的兩岸關係 又蒙上陰影

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委李彥秀。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委李彥秀。圖／聯合報系資料照片

總統府今晚宣布，因中共打壓，賴清德總統出訪友邦史瓦帝尼行程喊卡。國民黨立委李彥秀表示，讓好不容易見到春暖花開的兩岸關係又蒙上了一層陰影，無助於兩岸「善意螺旋」的堆疊。

賴清德原訂4月22日至27日訪問非洲友邦史瓦帝尼王國，總統府今晚宣布因受到中共干擾而喊停。對此，李彥秀表示，賴總統代表中華民國出訪友邦生變，不僅令台灣人民非常錯愕，更感到非常遺憾，讓好不容易見到春暖花開的兩岸關係又蒙上了一層陰影，無助於兩岸「善意螺旋」的堆疊。

李彥秀說，「北風與太陽」的寓言大家都知道，兩岸領導人都需要有高度政治智慧，才能讓陽光照亮兩岸關係未來的道路。中共日前才在「中非合作論壇」上宣布給予53個非洲國家全面零關稅待遇，唯一被排除的就是我國在非洲唯一友邦史瓦帝尼王國，外交是國力的延長。

李彥秀表示，面對美國總統川普二度上任後，全球政治、經濟與軍事結構發生極大的轉變，也影響到美中台三邊關係，民進黨政府也必須改變用意識形態搞外交，用出口轉內銷的模式炒短線，才能發揮韌性走出一條外交活路。

兩岸 國民黨 中華民國

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