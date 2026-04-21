卓揆補提中選會3人名單！她被提名副主委 委員名單法務部次長入列

因應年底大選，行政院長卓如泰21日任命立法院通過的4位中選會委員，並請中選會儘速安排交接工作；同時，行政院也補提名3位中選會委員，包括副主委被提名人、行政院前法規會主委沈淑妃，以及兩位委員被提名人律師蔡維哲、現任法務部政務次長黃謀信，將送交立法院審議。

行政院發言人李慧芝指出，期盼在行政、立法兩院近日良好的互動氛圍下，立法院能夠進行審議，讓中選會委員人事逐步到位，確保未來選務工作順利推動。

中選會目前僅剩4位委員，依規定至少有5位委員才能舉行委員會議並決議。李慧芝表示，依照「中選會組織法」第三條規定，中選會置委員9至11人，現有4位委員加上新任命的4位委員，也只有8人，離法定至少9人仍有落差。

李慧芝說，為符合法定規範及健全中選會運作，行政院補提名3位人選，包括副主任委員被提名人沈淑妃，以及兩位委員被提名人蔡維哲、黃謀信，送交立法院審議，這3位人選具有法政專長、實務經驗及沒有黨籍的共通點，專業中立足以勝任中選會委員職務。

其中除了黃謀信是繼任請辭委員遺缺，任期至2027年11月3日止外，其餘2人任期均至2029年11月3日止。

行政院指出，副主委被提名人沈淑妃為台大法律系畢業，1983年高考及格後，公務生涯始終於法制單位服務，並曾獲行政院2000年模範公務員，直至今年初甫從行政院法規會主委一職退休，對於法制業務有專業與實務的豐富經驗。

行政院指出，被提名人蔡維哲現為律師，具有台大法律系學士、經濟系碩士的雙專業背景，律師執業期間對債務清理、弱勢保障，及西拉雅族群權益爭取均有長期投入，是兼具理念與實務的台灣新銳法律專業人士，對人民權利之實踐能有更深層關注。

行政院也說，被提名人黃謀信則現為法務部政務次長，中興大學法律系畢業後，亦取得政治大學法律系碩士及博士學位，1993司法官考試及格後即長年擔任檢察官，亦曾歷任澎湖、屏東、台中地檢署檢察長，後亦擔任法務部檢察司司長及法務部常務次長等職，豐沛的司法歷練其能對選務工作有所助益。

李慧芝指出，中選會依法統籌辦理公職人員選舉、罷免及公民投票事務，本次行政院依法任命4人，並補提名3人，如能順利通過，將能滿足法定委員人數11人，其中3位為女性，接近任一性別比例三分之一，落實性別平等。期能儘速健全中選會組織運作，確保選務推動順暢，保障人民參政權利。