卓榮泰補提3位中選會委員 律師蔡維哲33歲最年輕

行政院長卓榮泰今天說，將補提名3位中選會委員，傍晚名單已送抵立法院，分別是委員並為副主委、前行政院參事沈淑妃，今年僅33歲的律師蔡維哲及法務部政務次長黃謀信被提名為中選會委員，3位被提名人皆為無黨籍。

卓榮泰今天在立法院會答詢時表示，為因應年底大選，已經過立法院通過的4位中選會委員，今天就會任命、立刻安排交接；至於補提名3位委員名單今天也會一併送出，找出無黨籍、有法律背景、長年公務系統背景的人，足以勝任所有工作，盼立院迅速排審。

據行政院送抵立法院的中選會委員被提名人簡歷，沈淑妃為中選會委員並為副主任委員，出生於民國49年11月30日，65歲，台灣大學法律學系司法組畢業，無黨籍；經歷為行政院專門委員、內政部主任秘書、行政院參事、行政院顧問兼法規會主委，專長為行政法及法制。

中選會委員被提名人蔡維哲出生於81年5月20日，33歲，畢業於台灣大學法律學系法學組、台大經濟學系研究所碩士，無黨籍；現職為永信法律事務所合夥律師，專長為憲法、行政法、司法實證研究、法律經濟學、民刑事訴訟等。

中選會委員被提名人黃謀信出生於56年9月20日，58歲，畢業於中興大學法律學系、政治大學法學院碩士在職專班甲組碩士、法律學系博士，無黨籍；現職為法務部政務次長。

任期部分，沈淑妃、蔡維哲至118年11月3日止，黃謀信則至116年11月3日止。