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遭中方干擾總統出訪暫緩 府：此舉破壞區域現狀予以強力譴責

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
總統府秘書長潘孟安。記者周佑政／攝影
總統府秘書長潘孟安。記者周佑政／攝影

總統府21日召開記者會說明出訪事宜，秘書長潘孟安表示，由於專機航程途經部分國家臨時取消飛航許可，經國安團隊慎重評估，考量元首、訪團及飛航安全，這趟行程將暫緩，賴總統另指派特使出席史瓦帝尼「雙慶」國家慶典活動，並強調中國當局以經濟脅迫在內的強力施壓，是對他國內政的公然干預，破壞區域現狀，傷害台灣人民感情，對於北京當局的粗暴行徑，中華民國政府予以強力譴責。

潘孟安指出，賴總統原定於22日出發前往史瓦帝尼訪問行程，由於專機航程途經部分國家臨時取消飛航許可，經國安團隊慎重評估，考量元首、訪團及飛航安全，這趟行程將暫緩，總統另指派特使出席史瓦帝尼「雙慶」國家慶典活動。

潘孟安指出，根據了解，此次包括塞席爾（Seychelles）、模里西斯（Mauritius）、馬達加斯加（Madagascar）等三國在無預警狀況下，無端取消專機飛航許可，實際原因為中國當局以經濟脅迫在內的強力施壓。這種在國際間絕無僅有，以脅迫手段威逼第三國改變其主權決定之行為，不僅衝擊飛航安全、違反國際相關規範及慣例，更是對他國內政的公然干預，破壞區域現狀，傷害台灣人民感情。對於北京當局的粗暴行徑，中華民國政府予以強力譴責。

潘孟安說，中華民國台灣是主權國家，台灣是世界的台灣，兩千三百萬的台灣人有權走向世界，沒有任何國家有權力阻擋，也無法阻擋。對於連日協助我國交涉相關事宜之理念相近國家，我國也在此表達衷心感謝。

中華民國 總統府 北京

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