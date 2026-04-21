立委關注蘭嶼居民健檢計畫 卓榮泰：馬上核定預算

立委關注蘭嶼居民健檢問題，行政院長卓榮泰今天表示，計畫上週已報到行政院，會比照離島偏鄉原住民健檢方式，針對蘭嶼島上居民與相關人員共約5300人，編列新台幣9121萬元預算，「馬上就來核定」。

立法院會今天邀請行政院長、主計長、財政部長列席報告「115年度中央政府總預算案」編製經過並備質詢。

民進黨立委陳瑩質詢時指出，政府在未充分告知蘭嶼居民情況下，1982年將約10萬桶核廢料運送到蘭嶼貯存，對達悟族人健康、文化與生活環境，造成深遠且持續影響，衝擊島上原有傳統生活方式與生態環境，相關傷害至今仍未完全消弭。

陳瑩說明，基於歷史正義與健康權保障，政府針對蘭嶼居民的醫療與健康照顧，應建立更完整的配套與長期支持措施。她在去年5月提出推動「蘭嶼居民健康檢查」及興建蘭嶼醫院，以強化醫療資源與健康保障體系。

陳瑩表示，政府僅在2018年曾核定辦理蘭嶼居民健康檢查，距今已相隔8年。去年經濟部提出「蘭嶼居民健康檢查計畫」，將由衛福部執行，並由核能發電後端營運基金支應，總經費約新台幣9121萬元，目前已完成國發會審查，送行政院待核定中。

卓榮泰回應，計畫上星期已經報到行政院，會比照離島偏鄉原住民健檢方式，針對蘭嶼島上居民與相關人員共約5300多人，編列9121萬元預算，「馬上就來核定」。

另外，興建蘭嶼醫院部分，陳瑩提到，相關計畫已由衛福部在去年10月提出，並送到國發會審查中，規模為多科別醫療服務與基本病床，總經費約7億餘元；目前用地問題由蘭嶼鄉公所積極協調中。

卓榮泰強調，會共同解決土地取得問題，待用地解決後，「相關興辦事業計畫如果順利，預計116年度（預算）能編列進去」。