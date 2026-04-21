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賴清德赴彰基長老教會總會 強調強化國防韌性、守護台海和平

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
台灣基督長老教會今天在彰化基督教醫院舉行總會通常議會，總會送給總統賴清德「串起各族各方，同心團結顧台灣」的琉璃珠藝品掛畫紀念品。記者林敬家／攝影
台灣基督長老教會今天在彰化基督教醫院舉行總會通常議會，總會送給總統賴清德「串起各族各方，同心團結顧台灣」的琉璃珠藝品掛畫紀念品。記者林敬家／攝影

台灣基督長老教會今天在彰化基督教醫院舉行總會通常議會，總統賴清德到場，他致詞指出，當前台灣面對複雜的地緣政治變局，全球社會都深受影響，沒有任何國家、任何人能置身事外，為守護台灣安全以及台海區域的和平，政府推動強化國防力量，也和民主國家站在一起，發揮嚇阻的力量，靠實力達到和平目標。

活動在彰基教學研究大樓的蘭大衛國際會議廳舉行，600多位國內外人士與會，總會送給賴清德「串起各族各方，同心團結顧台灣」的琉璃珠藝品掛畫紀念品，彰基也致贈彰基洗腳精神的木雕紀念品，場面溫馨。

賴清德說，他代表國人及國家，感謝長老教會對台灣長期的關懷、付出與貢獻，特別在戒嚴時期，長老教會以爭取民主，發揚本土價值及關心人權等三大宣言，陪伴台灣走過最艱困的歲月，為公義發聲。

話鋒一轉，賴清德說，當前面對複雜的地緣政治變局，全球社會都深受影響，沒有人能置身事外。為了守護台灣與區域的和平，政府推動全社會防衛韌性，從民防體系、關鍵基礎設施防護，及完善避難機制，要全面提升國家應變各種天然災害及地緣政治變化帶來的衝擊。

他也指出，目前全國防災士人數已經突破11萬人，他特別感謝長老教會積極響應，讓信仰中的關懷，轉化為守護社會的行動力量，一起來打造更具韌性的台灣，讓台灣成為安全、和平的應許之地。

彰基致贈洗腳精神的木雕紀念品給總統賴清德（中），台灣基督長老教會總會議長潘恩盛牧師（右一）、彰基董事長兵政隆（右二）、彰基總院長陳穆寬（左二）、台灣基督長老教會總會總幹事陳信良牧師（左一）共同見證。記者林敬家／攝影
彰基致贈洗腳精神的木雕紀念品給總統賴清德（中），台灣基督長老教會總會議長潘恩盛牧師（右一）、彰基董事長兵政隆（右二）、彰基總院長陳穆寬（左二）、台灣基督長老教會總會總幹事陳信良牧師（左一）共同見證。記者林敬家／攝影

賴清德 台海

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