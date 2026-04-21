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卓榮泰稱進口馬鈴薯「逐顆檢查」 羅廷瑋：騙國會的政治謊言

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卓榮泰稱進口馬鈴薯「逐顆檢查」 羅廷瑋：騙國會的政治謊言

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委羅廷瑋。圖／羅廷瑋辦公室提供
國民黨立委羅廷瑋。圖／羅廷瑋辦公室提供

針對美國加工用馬鈴薯放寬進口引發食安疑慮，行政院長卓榮泰今於立法院備詢時表示，進口馬鈴薯將「整櫃檢查、每一顆拿出來檢查」。國民黨立委羅廷瑋表示，卓榮泰在國會殿堂給出了全台灣、甚至全世界檢疫史上最震撼的承諾，但這套超越科學與人力的「卓式檢疫大法」，恐怕只是為了護航貿易協定的政治謊言。

羅廷瑋指出，一個40呎貨櫃約有15萬顆馬鈴薯，若每顆翻面檢查僅需2秒，一櫃就要花掉約莫83小時（3.5天）的不斷電工時。他質疑，面對每日龐大的進口量，行政院究竟要增編多少人力與預算來落實「翻馬鈴薯」？還是這只是為了護航台美對等貿易協定（ART），在國會信口開河的政治泡沫？

羅廷瑋再質疑，過去規定只要馬鈴薯發芽就「整櫃退回」，現在卻放寬為「即使在輸入時發現發芽，仍可進口，並要求在工廠端進行篩選與剔除」。他痛批，既然院長有信心能做到「每一顆檢查」到滴水不漏，那維持舊有「整櫃退回」不是更省事、更安全嗎？為何要一邊吹噓「每一顆都看」，一邊卻自廢武功放寬標準？

羅廷瑋提醒，全台檢驗龍葵鹼（茄鹼）能量極低，檢驗需時5到7天，且馬鈴薯進口後會繼續成熟。「排隊等檢查的馬鈴薯會乖乖聽院長的話不成熟、不長芽嗎？還是最後檢查完、看完，馬鈴薯都放到爛掉了？」

羅廷瑋強調，國會殿堂無戲言，卓榮泰承諾的「每一顆拿出來檢查」，從今天起就是台灣食安的最高標準。社會將以同樣標準嚴格監督，若行政院最終拿不出具體執行數據，證明真的做到了逐顆檢查，就是徹頭徹尾的欺騙國會、藐視食安。

羅廷瑋說，食安主權不能靠政治口水來捍衛，呼籲行政院落實承諾，別讓台灣的防檢疫淪為換取貿易利益的政治犧牲品。

美國 立法院 國民黨

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