軍警待遇研議更合理版本 卓榮泰允諾半年內將版本送立院

行政院長卓榮泰今日赴立法院報告「115年度中央政府總預算案」並備詢，國民黨立委洪孟楷質詢時指出，過去三讀通過且經總統公告的「警察人員人事條例」及「軍人待遇條例」，政院仍不執行，行政院是否有信心半年內補足編列相關軍人警察預算？卓榮泰答詢，會在半年內研議相關制度調整，並送立法院審查。

洪孟楷質詢表示，行政院目前對五項法案採取「不副署」處理，其中包括較無爭議、經立法院三讀且執政黨立委沒有人投下反對票的「衛星廣播電視法」修正案，行政院不副署的主要理由為何？

卓榮泰答詢，包括違反憲政規定、破壞財政紀律、影響國家安全以及不符合民主程序。洪孟楷追問，覆議或不副署的違憲法案，送憲法法庭後暫時處分或違憲的宣告出來了嗎？還是行政部門自行認定違憲因此不執行？卓回應，憲法法庭目前無法運作，但相關案件仍已送請釋憲處理。

洪孟楷指出，「警察人員人事條例」早在2025年4月就已經通過，「軍人待遇條例」則在2025年6月三讀通過並由總統公告，未經過覆議或不副署的法案，政院仍可以不執行。卓榮泰答覆，行政院並非不執行，而是等大法官釋憲後追加或追溯。

洪孟楷接著質詢，行政院有無信心半年內補足編列相關軍人警察預算？卓榮泰表示，對於朝野協商能達成共識感到欣慰，未來半年內行政院將研議更合理反映物價的待遇調整，以及更貼近公務體系運作的專業加給制度，兩院可以互相討論。洪孟楷追問，所以行政院是否可以在半年內將版本送進立法院？卓榮泰回答，「當然當然」。