快訊

卓榮泰稱進口馬鈴薯「逐顆檢查」 羅廷瑋：騙國會的政治謊言

MLB／流量密碼！大聯盟置頂李灝宇影片 紅襪先前發文遭台灣球迷謾罵

樣品？四叉貓質疑分局長辣椒水已丟垃圾桶 市警局發聲澄清

聽新聞
0:00 / 0:00

軍警待遇研議更合理版本 卓榮泰允諾半年內將版本送立院

聯合報／ 記者王小萌/台北即時報導
行政院長卓榮泰今日到立法院報告115年度中央政府總預算編制狀況並備詢。記者林澔一／攝影
行政院長卓榮泰今日到立法院報告115年度中央政府總預算編制狀況並備詢。記者林澔一／攝影

政院長卓榮泰今日赴立法院報告「115年度中央政府總預算案」並備詢，國民黨立委洪孟楷質詢時指出，過去三讀通過且經總統公告的「警察人員人事條例」及「軍人待遇條例」，政院仍不執行，行政院是否有信心半年內補足編列相關軍人警察預算？卓榮泰答詢，會在半年內研議相關制度調整，並送立法院審查。

洪孟楷質詢表示，行政院目前對五項法案採取「不副署」處理，其中包括較無爭議、經立法院三讀且執政黨立委沒有人投下反對票的「衛星廣播電視法」修正案，行政院不副署的主要理由為何？

卓榮泰答詢，包括違反憲政規定、破壞財政紀律、影響國家安全以及不符合民主程序。洪孟楷追問，覆議或不副署的違憲法案，送憲法法庭後暫時處分或違憲的宣告出來了嗎？還是行政部門自行認定違憲因此不執行？卓回應，憲法法庭目前無法運作，但相關案件仍已送請釋憲處理。

洪孟楷指出，「警察人員人事條例」早在2025年4月就已經通過，「軍人待遇條例」則在2025年6月三讀通過並由總統公告，未經過覆議或不副署的法案，政院仍可以不執行。卓榮泰答覆，行政院並非不執行，而是等大法官釋憲後追加或追溯。

洪孟楷接著質詢，行政院有無信心半年內補足編列相關軍人警察預算？卓榮泰表示，對於朝野協商能達成共識感到欣慰，未來半年內行政院將研議更合理反映物價的待遇調整，以及更貼近公務體系運作的專業加給制度，兩院可以互相討論。洪孟楷追問，所以行政院是否可以在半年內將版本送進立法院？卓榮泰回答，「當然當然」。

立法院 國民黨 政院

延伸閱讀

經濟日報社論／解開僵局 政院應遵守預算法規範

中東戰事超出今年總預算評估 卓榮泰喊話立院：讓我們有足夠財力處理

115年總預算終於付委審查 有機會6月中旬完成三讀

中選會人事有解！卓榮泰承諾今任命已通過4委員 將提另3人

相關新聞

分局長外洩辣椒水遭拔官...今到紫南宮散心 自嘲「風口上的豬」

台灣民眾黨前主席柯文哲、同黨台中市議員參選人劉芩妤，17日前往逢甲夜市掃街，直播途中突然聞到不明氣味，志工等人研判有人噴辣椒水，劉隔天前往第六警分局報案，事後查出是帶隊的第六警分局長周俊銘因辣椒噴頭水故障，四度洩漏釀禍，周遭記過、調職，昨天未接受媒體採訪，請假一周。周今表示，與妻到南投紫南宮散心，自諷是「風口上的豬」，不針對事件再多做說明。

115年總預算付委審查 有機會6月中旬完成三讀

立法院日前朝野協商達成共識，115年中央政府總預算在今天行政院長卓榮泰報告並備詢完畢後，交付審查。依照目前立院規劃，115年中央政府總預算有機會在6月中旬完成三讀。

不回應蕭旭岑 金溥聰：讓證據說話 調查完成會親自說明

馬英九基金會人事風波延燒，國安會前秘書長金溥聰今天聲明表示，基金會董事長馬英九昨日已請三人調查小組盡快完成調查報告，他不必跟當事人針鋒相對，徒增事端，他只需靜待三人小組的結案報告盡速出爐，讓證據說話，只要水落石出，真相自會大白。

政治獻金法修法 監院：擬禁止加密貨幣、網路抖內

政治獻金法修法方向備受關注，監察院公職人員財產申報處長陳美延今天表示，經行政院多次審查，鑑於查證捐贈者有困難，以及加密貨幣去中心化的特性，因此目前修正草案擬禁止使用加密貨幣以及網路「抖內（捐贈、贊助）」方式捐贈政治獻金。

中選會人事有解！卓榮泰承諾今任命已通過4委員 將提另3人

立法院3月13日通過中選會主委被提名人游盈隆及委員被提名人李禮仲、蘇嘉宏、蘇子喬等4人的人事案，但迄4位準中選會委員仍未收到人事令。行政院長卓榮泰今鬆口，承諾中選會人選「今天會處理」，將送出另外3位名單，也同時任命已經通過同意權4位委員。

立委資格保衛戰！李貞秀提假處分想保住黨籍 台北地院上周五已經收案

民眾黨前立委李貞秀因言行影響聲譽遭中評會開除黨籍，起初表示尊重處分，但事後向法院提假處分替自身爭取權益。據了解，台北地方法院上周五確定收案，並已經分案，案由為「定暫時狀態處分」，盼暫時保住黨籍及立委資格。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。