民進黨新二代青年培力營 號召新住民子女參與

民進黨6月6日至7日將舉辦「新二代青年培力營」，預計招收36名18歲到35歲的新二代、對族群移民有興趣的青年。透過2天營隊的課程安排，讓新二代、第一線政治工作者及新住民人才交流互動。

民進黨召開記者會，說明「新二代青年培力營」活動。民進黨新住民部主任張瑜庭說，培力營即日起開始報名至5月17日截止，這是新住民部首次舉辦營隊，預計招收18到35歲的新二代、對族群移民議題有興趣的青年共36位。6月6日、6月7日在新北市舉辦，透過2天營隊的課程安排，讓新二代、第一線政治工作者及新住民人才交流互動。

民進黨副秘書長何博文表示，台灣是多元民主的移民社會，新住民來到台灣，讓台灣充滿各種豐富文化。民進黨一直以來尊重並擁抱多元，2023年設置新住民事務部，也設立新住民諮詢委員會，聆聽、廣納新住民的聲音，至今已成立69處的新住民諮詢站，提供生活、法律、就業等各項協助。

何博文說，前2年辦理新二代國會計畫，讓青年體驗台灣民主運作，參與公共事務。今年希望透過培力營，激發更多新二代的創意，期待營隊能為台灣培育更多的多元人才。

立委羅美玲表示，民進黨是最照顧新住民家庭的政黨，並把理念付諸行動。過去她擔任新住民事務部主任時期，已舉辦2屆新二代國會實習計畫，學員國籍多元，透過培訓並媒合機會讓新二代青年實際投入政治領域工讀，計畫結束後並有多位夥伴正式加入議員、立委團隊服務。

民進黨新聞部主任吳崢說，台灣的新住民與其二代早已是台灣社會的一分子，希望能夠透過營隊，讓新二代加入公共參與。

青年部主任黃聖文表示，黨主席賴清德說過「來到台灣、在台灣落地生根，大家都是台灣人」，相信新二代青年能夠在培力營的舞台發揮創意，邀請有多元文化背景且對公共事務有興趣的青年踴躍報名，從培力營開始，成為民主道路上的重要夥伴。

媒體詢問，培力營是否歡迎中配子女參加。何博文回應，當然歡迎中配二代參加培力營，新住民政策不會區分他們是哪個國家或從哪裡來的移民，對所有新住民一視同仁，視為台灣的寶貝。