政治獻金法修法 監院：擬禁止加密貨幣、網路抖內

政治獻金法修法方向備受關注，監察院公職人員財產申報處長陳美延今天表示，經行政院多次審查，鑑於查證捐贈者有困難，以及加密貨幣去中心化的特性，因此目前修正草案擬禁止使用加密貨幣以及網路「抖內（捐贈、贊助）」方式捐贈政治獻金。

監察委員趙永清表示，政治獻金法已實施逾20年，制度相當成熟，他雖無特定主張但有觀察到部分現象值得關注，包括部分受贈者的政治獻金收入高於支出，且至今還在使用，雖依規定要在任期內用畢，他則認為可以思考，未來若政治獻金收入大於支出，政府是否依然需要提供競選費用補貼。

趙永清表示，台灣政治獻金公布十分完整，上網就能搜尋，因此有部分媒體或是網紅會自行列出政治獻金捐贈排行榜，比較企業對不同參選人的捐贈金額，這可能會影響大企業未來在政治獻金捐贈上趨於謹慎，或是轉趨地下化。

政治獻金法未來修法方向，是否會對加密貨幣、網路「抖內」祭出管制措施？陳美延表示，政治獻金法主管機關為內政部，修法草案目前仍在行政院審議過程，但就她所知，草案擬禁止競選期間捐贈人使用加密貨幣以及網路「抖內」方式捐贈政治獻金。

陳美延解釋，禁止網路「抖內」部分，內政部曾邀請專家學者、廠商等共同討論，發現如YouTube這類在國外的公司，有捐贈者查證上的困難，再者「抖內」金額可能還有分潤比例也很難界定金額。

陳美延說，身分認定也有難度，例如一個直播主如果參選，這筆「抖內」究竟是因為參選緣故還是原先直播主的身分所獲得，也難以確認，因此草案擬禁止參選人透過網路「抖內」方式獲取政治獻金。

至於加密貨幣，陳美延表示，政治獻金法要求公開透明，但加密貨幣本來就是去中心化，本質上不是合適的政治獻金工具，且就實務上來說，參選人需要資金支付開銷，加密貨幣價格起起伏伏也難以使用，因此草案也擬禁止使用加密貨幣捐贈政治獻金。