分局長外洩辣椒水遭拔官...今到紫南宮散心 自嘲「風口上的豬」

台灣民眾黨前主席柯文哲、同黨台中市議員參選人劉芩妤，17日前往逢甲夜市掃街，直播途中突然聞到不明氣味，志工等人研判有人噴辣椒水，劉隔天前往第六警分局報案，事後查出是帶隊的第六警分局長周俊銘因辣椒噴頭水故障，四度洩漏釀禍，周遭記過、調職，昨天未接受媒體採訪，請假一周。周今表示，與妻到南投紫南宮散心，自諷是「風口上的豬」，不針對事件再多做說明。

有媒體報導，周俊銘面對辣椒水事件後的拔官風波，笑說「我不尷尬、尷尬的就是別人」。

周俊銘今表示，沒有接受該媒體採訪，也否認有該說法，今天是與妻子到紫南宮散心，需向欲採訪的媒體致歉，沒有辦法回覆有關該事件的問題。

周俊銘說，事情已經發生，靜待後續的處分，自嘲「像是風口上的豬，快要飛起來了」，目前先跟妻子到南投紫南宮，沉澱心情，感謝外界的支持與批評。

民眾黨前主席柯文哲、同黨市議員參選人劉芩妤17日，前往台中市逢甲夜市掃街時，聞到辣椒水氣味，劉隔天到六分局提告傷害，但市警局後續調閱385支監視器後發現，案發時第六警分局長周俊銘因辣椒水噴頭有裂痕，4度誤洩瓶內溶夜釀禍，市警局長吳敬田昨開記者會說明，自請處分，周則是請假一周未出席，也被市警局祭出兩過、調離現職處分。

台中市第六警分局長周俊銘在17日，民眾黨前主席柯文哲於逢甲夜市掃街時，因辣椒水的噴頭瓶蓋破裂，4度洩漏辣椒水。記者陳宏睿／翻攝