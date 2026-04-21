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會晤賴總統 CSIS會長何慕禮：相信台灣人民深知自我防衛重要性

聯合報／ 記者周佑政/台北即時報導
賴清德總統今更接見2026年「戰略暨國際研究中心」（CSIS）訪問團。圖／總統府提供
賴清德總統今更接見2026年「戰略暨國際研究中心」（CSIS）訪問團。圖／總統府提供

賴清德總統今更接見2026年「戰略暨國際研究中心」（CSIS）訪問團時表示，台灣位於民主防線的最前緣，威權主義的威脅是台灣人每天的日常，面對威權主義威脅，將持續提升國防力量、建構全社會防衛韌性，以實力守護和平。CSIS會長何慕禮（John Hamre）表示，立法院尚未完成軍購預算審議，但他仍充滿希望，相信台灣人民深知自我防衛的重要性。

賴總統致詞時表示，台灣位於民主防線的最前緣，威權主義的威脅是台灣人每天的日常。而CSIS像是一盞強大的探照燈，透過精準的兵棋推演、政治分析和國際投書，讓世界理解台海和平穩定對全球繁榮至關重要。訪團貴賓長年以來的關切，讓台灣在國際不孤單，更讓威權者有所忌憚。

賴總統指出，無論是台灣的國家安全、印太的和平穩定，或世界的民主發展，台灣人深信和平靠實力，實力是和平的護城河。因此政府積極提升國防力量、建構全社會防衛韌性。台灣今年度的國防預算按照北約標準已超過GDP 3%，預計在2030年前達到GDP 5%。政府也提出為期8年400億美元的國防特別預算，以加速裝備的籌獲與現代化，更向世界展現出台灣自我防衛及捍衛印太和平穩定的決心。

賴總統感謝美國政府依據「台灣關係法」及「六項保證」，履行對台灣的支持和承諾，並在上個月的美日元首峰會重申台海和平穩定的重要性。

賴總統表示，今年是台灣總統直選30周年，也是美國建國250周年，這個月10日「台灣關係法」立法剛滿47年，正因為有訪團貴賓如此重視台灣的友人，台美關係才能不斷深化，在自由、民主、繁榮的道路上攜手前進。

賴總統表示，何慕禮返美後即將交棒給參謀首長聯席會議前主席鄧福德（Joseph Dunford）。台灣永遠不會忘記這些年來何慕禮與CSIS團隊給予的堅定支持。

何慕禮致詞時時表示，三年前來台的每場會談，總會有兩項議題被提出，台灣代表會問：「美國會不會來協防臺灣？」美方代表則會問：「台灣會不會做好自我防衛？」。此行很高興看到在賴總統的領導下台灣已展現顯著進展，對自我防衛做出重大承諾，除了採購重要軍備外，更積極強化全民國防韌性，令人欽佩。

何慕禮說，美國印太司令帕帕羅（Samuel Paparo）了解台灣是美國非常重要的夥伴，因此在許多重要領域積極推進。何慕禮也說，很高興看到賴總統在過去兩年來取得的進展，雖然還有許多工作尚待推動，包括立法院尚未完成軍購預算審議，但他仍充滿希望，相信台灣人民深知自我防衛的重要性，而做好越充足的準備，嚇阻的力量就越大。

政治 立法院 戰略 賴總統 國防預算 台海

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