中東戰事超出今年總預算評估 卓榮泰喊話立院：讓我們有足夠財力處理

今年度總預算今天付委審查，行政院長卓榮泰表示，由於美國關稅調整、中東區域情勢等因素，去年就編列的今年度總預算，「是否完全足夠運用，現在實在無法預估」，希望立法院逐項審查時能夠予以寬列，「讓我們有足夠財力處理今年的事情。」

卓榮泰今天率領部會首長列席立法院會報告「115年度中央政府總預算案」編製經過，民進黨立委范雲質詢時詢問，今年度總預算延宕235天，從去年8月送到立法院以來，歷經台美關稅談判、中東區域戰事等因素，行政院是否認為有重新調整的必要。

卓榮泰回應，去年因應美國關稅調整，行政院編列5300億元特別預算，今年碰到中東區域情勢，受到整個生產設施遭到破壞、能源運輸航線停頓影響之大，「去年編列總預算時，沒有將這些評估在內」，希望立法院逐項審查時能夠予以寬列，「讓我們有足夠財力處理今年的事情。」

卓榮泰指出，政府在過去1年做了很多工作，包括保護國人與僑民安全、穩定能源供應及物價，同時也啟動聯合稽查穩定市場秩序，另外也長期關注金融股市匯率，因此去年就編列的今年度總預算，「是否完全足夠運用，現在實在無法預估，甚至應該有更多超出計畫之外。」

卓榮泰說，目前中油與台電公司犧牲很多成本，政府還要支持大眾運輸從業人員，如果今年度總預算遭到大幅刪減，豈不是更加雪上加霜，後續要追加的項目額度又會大增，我國面對國際情勢推出平穩措施，「不敢講最好，但是比鄰近國家安定許多」，懇請立法院能夠支持今年度總預算，也讓政府有足夠預算支持這幾項措施。

范雲表示，在野黨立委經常要馬兒好，但是不讓馬兒吃足夠的草，例如不支持政府撥補、無差別刪減凍結預算。卓榮泰回應，所有部會都會拮据應用現有預算，「大幅刪減之後，當時想像的狀況已經不足，更何況今年又發生這些事情」，他也經常要求閣員當用則用、該省則必須省。

范雲再問，在野黨團預計提案刪減媒體宣傳費，行政院希望何時審完今年度總預算。卓榮泰則說，還是懇求能夠盡快審完，所有政事才能如期進行，至於媒體宣傳費的部分，因為政府推動太多事務，我國經濟正在高度發展，產業也在全面振興當中，科技產業極力與國外做各種連結，因此很多政策必須清楚向國人及產業說明。

卓榮泰還說，如果媒體報導不真確，政府就必須及時說明，就像最近的馬鈴薯議題，任何發芽或腐爛有毒的產品，絕對不可能進口到台灣市場，我國的檢驗標準不變，「一顆發芽就是丟棄，整櫃則會逐一檢查」，媒體正確報導有助於人民心安，「如果報導無法真實呈現，當然必須透過很多方式向人民說明清楚。」