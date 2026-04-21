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115年總預算終於付委審查 有機會6月中旬完成三讀

聯合報／ 記者唐筱恬／台北即時報導
立法院副院長江啟臣。記者林俊良／攝影
立法院副院長江啟臣。記者林俊良／攝影

立法院日前朝野協商達成共識，115年中央政府總預算在今天行政院長卓榮泰報告並備詢完畢後，交付審查。依照目前立院規劃，115年中央政府總預算有機會在6月中旬完成三讀。

立法院副院長江啟臣今在質詢結束後裁示，115年度中央政府總預算案詢答完畢後，送交財政委員會依分配表及日程分送各委員會審查。

115年度總預算案在行政院去年8月送至立法院後，因行政院未依法編列軍人加薪、提高警消退休所得替代率預算後，遭在野黨阻擋，至今已200多天，終於在今天付委。

依照立院財委會審查日程規劃，財委會將在5月21日舉行全體委員會，當天將討論公務預算部分審查總報告，並提報院會。依照過往經驗，總預算案在提報院會後還需二到三周的時間討論、協商，最快恐6月中旬完成三讀。

立法院 行政院長 卓榮泰 總預算

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