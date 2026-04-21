高雄市發行千億公債全用於「以債養債」 議員批：非花在公共建設

高雄市去年發行公債130億元，7年來以累積1608億元，發行公債目的為支應建設經費和因應到期債務辦理「舉新還舊」；但議員披露，高雄市發行公債後全數用於償還市府債務，不斷「以債養債」，將債務往後推，毫無用於建設，民眾不知道債務總額、公債餘額、銀行借款餘額等，建議應評估發行公共建設如社宅、運動中心用途的公債，吸引大眾購買支持。

高雄市公債發行額在2019年338億元，去年達130億元，近7年來累積1608億元；市議員白喬茵表示，市府預算書皆無明列歷年公債餘額、還款狀況和公債目的，市府今年預算書中列出債務還本1386億元、債務付息30.4億元，但卻未揭露當中銀行借款利息、公債利息分別占比為何？市府僅對外聲稱公債能節省利息，使用狀況卻不明。

依照高雄市公債發行自治條例，公債用途可在非自償性建設資金、自償性建設資金或「各非營業特種基金舉借之借款到期，得發行新公債辦理舉新還舊。」高雄市2023年至2025年發行一般公債378億元、綠債121億元，比例近3比1。白喬茵表示，高雄市一般公債全數用於償還債務，而綠債是用於捷運紅線、橘線工程監造興建支出的「舉新還舊」。

「高雄市百分之百公債全用於還舊債，永遠的債養債，模糊借錢目的。」白喬茵表示，如果公債有明確建設目的，能吸引企業或民眾購買支持，但高雄只是借錢來還錢，民眾想要清楚每筆公債的目的、利率、總額；反觀桃園已發行公債負擔社宅和捷運綠線興建，日本UR（行政法人都市再生機構）也為興建社宅發行公債，東京都府中市立給食中心也透過公債支應。

白喬茵要求，市府公債餘額應公開透明，設置「債務結構總表」明列債務總額、公債餘額、銀行借款餘額在預算書與網站上，以利市民與議員監督高雄市政府的財務與負債結構；此外應評估發行公共建設（給食中心、社宅、運動中心）用途公債，並透過競標的方式吸引支持該建設的企業與市民購買，共同加速推動城市的建設與未來。

高市財政局長李瓊慧表示，高雄市經年累積債務餘額龐大，在市長指示之下，市府嚴守財政紀紀律，上任至今已還本250億元，開源節流不再舉債，考量市場利率變動大，市府在借款利率之間權衡，因此發行公債減少「利息支出」，轉而用於公共建設，109至114年累計節省利息約27億元，未來市府在社宅發展基金上，會建議都發局若有資金需求，可考量發行公債。