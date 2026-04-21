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李四川喊「解決雙和塞車」後改口引關注 交通議題成選戰焦點

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

國民黨新北市長潛在人選李四川近日針對雙北交通議題頻頻發言，李四川於4月19日才剛表示，若當選新北市長，首要任務便是解決中永和地區的塞車問題，不料短短不到24小時，20日卻又改口稱「雙和沒塞車」。此舉引發外界關注與討論。

李四川於4月19日受訪時指出，儘管公館圓環改善後事故率有所下降，但中永和往返台北市的交通壅塞問題仍待解決，並表示若當選新北市長，將優先處理雙和地區交通瓶頸。相關談話引起部分通勤族共鳴。

不過隔日（20日）再度接受媒體詢問具體作法時，李四川則表示，雙和地區交通「未必如外界認知般壅塞」，相關說法與前一日發言有所不同，也引發外界解讀與討論。

部分當地居民與網友在社群平台分享通勤經驗，認為尖峰時段仍存在壅塞情形；也有聲音指出，交通狀況可能因時段與路段不同而有所差異，應進一步以數據與整體路網分析來評估。其中也有網友諷刺道「昔有薛丁格的貓，今有李四川的塞車，都在『有』和『沒有』之間」、「圓環拆掉後動線奇怪，現在說沒塞車是把眼睛拆掉說瞎話嗎？」

地方觀察人士認為，中永和交通長期為新北市關注議題，涉及橋梁動線、道路容量及通勤人口等多重因素。隨著選舉時程逐步接近，相關議題勢必成為各方討論焦點，外界也關注候選人後續是否提出更具體且可行的改善方案。

在選戰氣氛逐漸升溫之際，這場「薛丁格的塞車」羅生門，已讓李四川的誠信與專業形象在選民心中留下了一大個問號。

國民黨 新北 永和

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