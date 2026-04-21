快訊

柯文哲遭噴辣椒水案 分局長「丟垃圾」畫面曝光…四叉貓拋1疑問

台股收漲646點邁向38K 聯發科躍多頭指標站上2千元

二戰後首度解禁「死亡產業」！日本允許出售殺傷武器 亞洲2國有興趣

聽新聞
0:00 / 0:00

接待法國參議院副議長孟岱立訪團 林佳龍：感謝法國支持台海和平穩定

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

外交部長林佳龍20日於外交部接待法國參議院第一副議長孟岱立（Didier Mandelli）訪問團，林佳龍於會中特別感謝法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）與日本首相高市早苗於四月初發表的聯合聲明，重申維護台海和平穩定的重要性。他並強調，台灣擁有完整的半導體與AI產業鏈，相信在歐盟啟動「AI大陸行動計畫」之際，台灣能夠扮演法國不可或缺的夥伴。

林佳龍補充，法國「七年建軍法」也明確納入文字，指出「法國作為印太強權，將持續捍衛台海自由航行權」，展現法國對印太地區安全與穩定的高度關注。「或許有人會疑惑，法國身處歐洲，為何自稱『印太強權』？」林佳龍說明，事實上法國在印度洋與太平洋擁有多個海外領土，並有約160萬公民生活於此。他也舉例，位於太平洋的度假勝地大溪地，就是法屬玻里尼西亞的一部分。

林佳龍轉述，隨團來訪的參議員莫蘇里（Thani Mohamed Soilihi）也以舉例，他的選區馬約特省位於印度洋，附近還有另一個法國海外省份留尼旺省。從馬約特到東非大國肯亞僅有兩小時航程。此外，非洲約半數國家使用法語，亦凸顯法國在印太與非洲的重要影響力。

林佳龍也向來訪貴賓強調，台灣高度重視與法國在人工智慧、航太、能源及文化領域的合作。尤其在歐盟啟動「AI大陸行動計畫」，並進一步規劃設立AI超級工廠（AI Gigafactory）之際，台灣擁有完整的半導體與AI產業鏈，他相信台灣將成為法國在追求「戰略自主」及「再工業化」道路上不可或缺的夥伴。

林佳龍並感謝孟岱立所率領的參議院訪問團，他強調，訪團的到來彰顯法國對台灣的重視與支持，他並期待透過此次訪問，深化台法之間的相互認識，讓彼此的友誼更加深化。

歐洲 大陸 日本

延伸閱讀

英法號召…組多國聯軍 護航商船通過荷莫茲

英法商議與50國討論組建防禦部隊 力保荷莫茲海峽航行自由

賴總統何時過境美國？林佳龍：時機很重要 時間會回答

法籍聯合國維和士兵黎巴嫩遇襲身亡 法國控真主黨「要為一切負責」

相關新聞

不回應蕭旭岑 金溥聰：讓證據說話 調查完成會親自說明

馬英九基金會人事風波延燒，國安會前秘書長金溥聰今天聲明表示，基金會董事長馬英九昨日已請三人調查小組盡快完成調查報告，他不必跟當事人針鋒相對，徒增事端，他只需靜待三人小組的結案報告盡速出爐，讓證據說話，只要水落石出，真相自會大白。

喊話金溥聰好好照顧馬英九 蕭旭岑：風波後「千萬別落跑」

馬英九基金會人事風波延燒，國民黨副主席蕭旭岑今天表示，他不太確定現在基金會每天發的聲明，「有多少是跟馬前總統真正的意思，是幾分之幾的馬英九？」並呼籲國安會前秘書長金溥聰等人好好照顧前總統馬英九，千萬不要落跑，「不要在些風波過去之後，就不管馬前總統了。」

中選會人事有解！卓榮泰承諾今任命已通過4委員 將提另3人

立法院3月13日通過中選會主委被提名人游盈隆及委員被提名人李禮仲、蘇嘉宏、蘇子喬等4人的人事案，但迄4位準中選會委員仍未收到人事令。行政院長卓榮泰今鬆口，承諾中選會人選「今天會處理」，將送出另外3位名單，也同時任命已經通過同意權4位委員。

立委資格保衛戰！李貞秀提假處分想保住黨籍 台北地院上周五已經收案

民眾黨前立委李貞秀因言行影響聲譽遭中評會開除黨籍，起初表示尊重處分，但事後向法院提假處分替自身爭取權益。據了解，台北地方法院上周五確定收案，並已經分案，案由為「定暫時狀態處分」，盼暫時保住黨籍及立委資格。

115年總預算終於付委審查 有機會6月中旬完成三讀

立法院日前朝野協商達成共識，115年中央政府總預算在今天行政院長卓榮泰報告並備詢完畢後，交付審查。依照目前立院規劃，115年中央政府總預算有機會在6月中旬完成三讀。

高雄市發行千億公債全用於「以債養債」 議員批：非花在公共建設

高雄市去年發行公債130億元，7年來以累積1608億元，發行公債目的為支應建設經費和因應到期債務辦理「舉新還舊」；但議員披露，高雄市發行公債後全數用於償還市府債務，不斷「以債養債」，將債務往後推，毫無用於建設，民眾不知道債務總額、公債餘額、銀行借款餘額等，建議應評估發行公共建設如社宅、運動中心用途的公債，吸引大眾購買支持。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。