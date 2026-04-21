雪梨駐處新購館舍議約中 預計2027年底進駐新址

外交部拚駐外館舍自有率，外交部秘書處長陳錦玲今天表示，駐雪梨辦事處正協議簽署購置合約，將於館舍裝修後，目標在116年底正式進駐，這將是外交部自112年底首個新購館舍。

外交部推動駐外館舍購置計畫，目前自有辦公廳舍及職務宿舍占駐外機構111處的17.12%及27.03%，自112年底迄今尚無新增自有館舍。根據115年度外交部預算總說明，駐雪梨辦事處館實地勘查5件潛在物業，經評估後已請委託仲介接洽合適物件所屬業主，探詢出售意願。

外交部秘書處長陳錦玲上午在例行記者會說明，駐雪梨辦事處正在協議簽署購置合約，預計在合約簽署後辦理過戶，即可進行館舍裝修設計以及辦公設備採購流程，目標在116年底正式進駐新址。

媒體追問，駐休士頓、丹佛及波士頓等館舍購置計畫去年已提報行政院，目前進度為何。

陳錦玲表示，目前正依據行政院相關會議的意見，修訂、調整計畫當中，將在政府財政資源支援下，持續協助外館來推進館舍購置，各項辦理進展將適時向外界說明。

據外交部統計，92年度至113年度完成駐紐約辦事處、駐約旦代表處、駐洛杉磯辦事處等10處辦公廳舍，以及常駐世界貿易組織代表團、駐約旦代表處等2處館長職務宿舍購建，加上原有9處辦公廳舍、28處職務宿舍，113年底自有辦公廳舍及職務宿舍分別為19處及30處。