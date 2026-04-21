Threads粉絲破百萬 蔡英文：不只是數字而是連結

前總統蔡英文在社群平台Threads的追蹤人數突破百萬，她今天說，大家的互動、留言、聲音，對她來說都很重要，讓她能夠繼續與台灣社會對話，與年輕世代接軌。她感謝網友們讓這個100萬，不只是一個數字，而是一種連結。

蔡英文在Threads發文表示，這幾天有一個小小的里程碑，她的追蹤人數突破100萬。數字本身並不重要，重要的是，在這個平台上大家可以用比較輕鬆的方式，分享生活、交流想法。

蔡英文說，有時候，一句留言的鼓勵；有時候，不同意見的提醒；有時候，在忙碌的日子裡，給彼此一點溫度。她也因此學會很多新的東西，讓她大開眼界。「因為有你們，這個100萬才有意義。」

蔡英文感謝大家願意花時間回應她的想法、關注她的退休生活，還在不同的議題上到處留言標記她，提出自己的看法，等著她「海巡」。這些互動、留言、聲音，對她來說都很重要，讓她能夠繼續與台灣社會對話，與年輕世代接軌。

蔡英文說，她會繼續和大家一起關心生活的土地、關心彼此的日常。「謝謝你們讓這個100萬，不只是一個數字，而是一種連結」。