卓榮泰：今補提名3位中選會委員 無黨籍出自法律及公務系統

針對中選會委員人事案，行政院長卓榮泰今天說，年底九合一選舉即將到來，中選會必須恢復正常運作，「已經通過的4位委員，我今天就會任命」，行政院今天就會補提名3位委員，也希望立法院盡速審查日期，同時也透露其中1名被提名人是女性。

立法院會3月13日進行中選會人事同意權案記名投票，中選會主委被提名人游盈隆等4人順利通過，副主委被提名人胡博硯等3人遭到在野黨封殺。卓榮泰今天率領部會首長列席立法院會報告「115年度中央政府總預算案」編製經過，多位立委關切中選會人事案時程。

民進黨立委范雲質詢時表示，民眾黨團提案延會至8月底，其中一個理由是要審查人事案，行政院即將補提名中選會委員，如何避免在野黨不看專業、無差別封殺行政院提名人選。卓榮泰回應，行政院無權置喙立法院議程，內閣首長會利用休會期間研究政策，「希望還是讓它有自然生態。」

卓榮泰說明，中選會是一個獨立機關，因應年底大選即將到來，中選會必須迅速恢復正常運作，「在這樣的情況之下，已經通過的4位委員，我今天就會任命、立刻安排交接」，至於行政院還要補提名3位委員，依然會秉持獨立機關的性質，找出沒有黨籍背景的人選。

卓榮泰透露，本次會有法律及公務人員系統背景的被提名人，未來絕對足夠勝任中選會所有工作，「我今天會把3人名單一併送出，也請大院迅速排定行使同意權的日期。」