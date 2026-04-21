中選會補提名再跟在野溝通 卓榮泰：若沒速排審 對被提名人難以開口

立法院今邀請行政院長卓榮泰就115年度中央政府總預算案進行報告並備詢。在野黨委員質詢關切中選會、通傳會（NCC）人事何時提出，一個月內是否有機會？卓榮泰表示，不用這麼久，要經過些溝通，他不貿然提出，萬一無法盡速排入，對被提名人非常難以開口，但在總預算這樣的方式下，溝通是良性的。

國民黨立委張智倫質詢，關切已故的行政院經貿談判辦公室副總談判代表顏慧欣疑遭霸凌事件的調查進度。他說，聽說現在還是在停留問卷階段，行政院回覆是還要兩個月的調查時間。卓榮泰表示，這是法定期間，此事特別慎重，委請4位外部委員，要尊重外部委員，他們也開了4次以上的會議，問卷也回收了，希望給他們更多的時間，因為這件事跟過去不一樣是當事人不幸已經往生，對當事人是沒有辦法詢問，必須從周遭同事、工作環境、時間落差等等（了解）。

人事長蘇俊榮說，目前問卷都回收，現在有4位外聘的委員，針對問卷內容密集開會討論，對此案行政院一直用最嚴謹的態度處理，希望給適合的時間。兩個月是法定時間，會盡量在法定時間裡，把整個調查報告的初稿呈現出來。

張智倫說，行政單位仍有非常多霸凌案，他有收到陳情，數發部所補助的資策會喔也有相關的霸凌案，受害同仁有自殘情形喔。當事人到現在都不敢出面，把受霸凌的事實給他，所以他也愛莫能助。他要拜託行政院，行政單位要有一套整體的方法，防止公務機關有霸凌情事。

卓榮泰表示，行政院極端重視霸凌事件是否存在，也會用嚴謹的態度。請求委員如果有手上的這些案例，盡快提出來，盡快地減少存在的時間跟事實，做有效的處置。

張智倫質詢問，中選會通過重大決議時要9到11人，何時補提名？總預算即將付委，不可能讓代理主委來接受備詢。卓榮泰說，現任是4位，再加上現在的通過的4位，也不過8位，還是有瑕疵。所以他一直期待，他跟立法院長韓國瑜、民進黨立院黨團，也跟在野黨團提說，是否可以把還有3位的名額一併送出來，這一直在努力過程當中。

張智倫追問，何時提出？卓榮泰說，會努力，盡快提出。張追問，一個月內有沒有機會？卓揆說，不用這麼久。張再追問，一個月內會提出NCC、中選會的人事？卓揆說，這還要經過一些溝通，他不要貿然提出，萬一又沒有辦法盡速排入，對於拜託來擔任被提名人的這3位又非常難以開口，所以這部分還要經過一些溝通，他認為這溝通在今天總預算這樣的方式之下，溝通是良性的。