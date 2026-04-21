立委提台鐵建設 卓榮泰：都會區地下化、跨縣區高架化

民進黨立委蔡易餘今天質詢提到，從地方發展與觀光角度來看，建議台鐵全線高架化。行政院長卓榮泰說明，如果他可以選擇，希望都會區地下化、跨縣區高架化，這會是國家大大的進步。

立法院會今天邀請卓榮泰等人列席報告「115年度中央政府總預算案」編製經過並備質詢。

嘉義縣出身

的立委蔡易餘質詢時提到鐵路建設議題，他建議台鐵全線改採高架化，並採1435公釐的標準軌距，因為這樣不僅速度可以更快，未來台鐵會變得更加強大，且依照目前國家稅收成長等情況，有機會做得起來。

卓榮泰表示，如果他可以選擇，應該是「都會區地下化、跨縣區的高架化」，因為以台北市為例，鐵路地下化後路面就很通（順），如果朝這種方式來進行，國家會大大進步。

卓榮泰說明，他會請交通部規劃，現在有哪些路段可以加強，而交通部現在推動台鐵環島的4個90分鐘，包括台北到高雄90分鐘，另外就是高雄到台東、台東到花蓮、花蓮到台北，如果相關路線都能完整的話，也可以發展另外一個觀光。