徐國勇接見美智庫CSIS訪團 聚焦國防合作、經濟安全與區域情勢

民進黨秘書長徐國勇昨天在民進黨中央黨部接見美國華府「戰略暨國際研究中心（CSIS）」訪團，雙方針對台美關係及國內政情深入討論。徐國勇表示，由衷感謝美國政府、國會及美國在台協會（AIT）在國防安全、經貿合作、國際參與及聯大第2758號決議等議題上，展現堅定的挺台立場。

徐國勇指出，國防特別預算及中央政府總預算不但關乎台灣的防衛能力，更直接影響經濟穩定與台美戰略夥伴關係。徐國勇引述最新民調指出，逾七成民眾支持政府增加國防預算，顯示強化自我防衛實力已成台灣社會的高度共識；同時，徐國勇也感謝美國國會透過組團訪台或致函等行動，協助在野黨理解國防預算案的重要性。

針對立法院預算審議現況，徐國勇向訪團表達憂慮，指出部分在野人士若為附和中方政治議程而延宕預算，恐將錯失增強國防實力的關鍵時機，因此嚴正呼籲在野黨應以國家安全為重，避免言行不一的政治操作。

談及台灣近年轉型，徐國勇指出，核心關鍵在於堅定立場並與民主夥伴並肩同行。他舉例，台灣對外投資版圖在十年間已發生巨大轉變，從過去十年前高達83%對外投資集中於中國市場，直至去年對中投資已大幅降至3.75%；台灣的對外投資從中國轉往東南亞市場，近年更大量投資美國、歐洲等理念相近國家。與此同時，台積電等先進科技產業透過全球布局帶動經濟快速成長，這充分證明台灣無須依循國民黨所主張的「依賴中國單一市場」老路，而是應持續深耕全球，並與美、日、歐等可信賴的夥伴加強合作。

針對近期「鄭習會」，徐國勇表示，國民黨主席鄭麗文附和中國國家主席習近平提出的「一中框架」，不僅缺乏民主正當性，更背離台灣主流民意。