不回應蕭旭岑 金溥聰：讓證據說話 調查完成會親自說明

馬英九基金會人事風波延燒，國安會前秘書長金溥聰今天聲明表示，基金會董事長馬英九昨日已請三人調查小組盡快完成調查報告，他不必跟當事人針鋒相對，徒增事端，他只需靜待三人小組的結案報告盡速出爐，讓證據說話，只要水落石出，真相自會大白。

馬英九基金會前執行長、國民黨副主席蕭旭岑今公開呼籲金溥聰、代理執行長戴遐齡等人「千萬不要落跑」，好好照顧前總統馬英九，「不要在些風波過去之後，就不管馬前總統了」。既然要留在馬英九基金會，希望他們好好保護馬英九。

金溥聰承諾，將會等三人調查小組的調查報告完成後，親自面對媒體，完整說明他協助馬英九董事長調查此事的始末，及所有相關事實，絕不會逃避。

針對蕭旭岑強調外界對他有許多不實指控，金溥聰表示，據他了解，馬英九基金會從未對外放話，也請當事人不要輕易受人挑撥。