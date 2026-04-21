聽新聞
0:00 / 0:00
影／柯文哲遭噴辣椒水疑雲 莊瑞雄：刻意製造被迫害形象
民眾黨創黨主席柯文哲日前在台中逢甲夜市疑遭噴辣椒水，後經調查為台中市第六分局長周俊銘於執勤時朝地面試噴辣椒水所致，事後周俊銘遭記過懲處、調職並函送法辦。民進黨團幹事長莊瑞雄今天在立法院受訪時表示，民眾黨只要任何一個風吹草動，就要製造他們被執政黨來迫害，並指這就跟國民黨一樣，前陣子被放追蹤器，馬上第一個想到的就是賴清德要負責。
莊瑞雄表示，柯文哲主席在台灣政壇上算超級大咖，所以任何涉及到他政治上的一些口水，都會引起很大的一個軒然大波。那到底台中分局長噴那個辣椒水，他的起心動念到底是想要幹什麼民進黨立法院黨團沒有辦法去揣測。莊瑞雄說，民眾黨抓住這樣的一個議題就馬上開始大做文章，要形成一個好像是柯文哲被迫害，他一開始指控的不是警察，好像是民進黨派出去的，或者說青鳥對柯文哲有所不利。但事實去做一個澄清以後，才發現民眾黨本身只要任何一個風吹草動，就要製造他們被執政黨來迫害。這個就跟中國國民黨一樣，前陣子整個放追蹤器一樣，馬上第一個想到的就是賴清德要負責。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。