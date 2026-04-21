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影／柯文哲遭噴辣椒水疑雲 莊瑞雄：刻意製造被迫害形象

攝影中心／ 記者余承翰／台北即時報導
民眾黨創黨主席柯文哲日前在台中逢甲夜市疑遭噴辣椒水，後經調查為台中市第六分局長周俊銘於執勤時朝地面試噴辣椒水所致。民進黨團幹事長莊瑞雄（圖）今天在立法院受訪時表示，民眾黨只要任何一個風吹草動，就要製造他們被執政黨來迫害，並指這就跟國民黨一樣，前陣子被放追蹤器，馬上第一個想到的就是賴清德要負責。記者余承翰／攝影
民眾黨創黨主席柯文哲日前在台中逢甲夜市疑遭噴辣椒水，後經調查為台中市第六分局長周俊銘於執勤時朝地面試噴辣椒水所致。民進黨團幹事長莊瑞雄（圖）今天在立法院受訪時表示，民眾黨只要任何一個風吹草動，就要製造他們被執政黨來迫害，並指這就跟國民黨一樣，前陣子被放追蹤器，馬上第一個想到的就是賴清德要負責。記者余承翰／攝影

民眾黨創黨主席柯文哲日前在台中逢甲夜市疑遭噴辣椒水，後經調查為台中市第六分局長周俊銘於執勤時朝地面試噴辣椒水所致，事後周俊銘遭記過懲處、調職並函送法辦。民進黨團幹事長莊瑞雄今天在立法院受訪時表示，民眾黨只要任何一個風吹草動，就要製造他們被執政黨來迫害，並指這就跟國民黨一樣，前陣子被放追蹤器，馬上第一個想到的就是賴清德要負責。

莊瑞雄表示，柯文哲主席在台灣政壇上算超級大咖，所以任何涉及到他政治上的一些口水，都會引起很大的一個軒然大波。那到底台中分局長噴那個辣椒水，他的起心動念到底是想要幹什麼民進黨立法院黨團沒有辦法去揣測。莊瑞雄說，民眾黨抓住這樣的一個議題就馬上開始大做文章，要形成一個好像是柯文哲被迫害，他一開始指控的不是警察，好像是民進黨派出去的，或者說青鳥對柯文哲有所不利。但事實去做一個澄清以後，才發現民眾黨本身只要任何一個風吹草動，就要製造他們被執政黨來迫害。這個就跟中國國民黨一樣，前陣子整個放追蹤器一樣，馬上第一個想到的就是賴清德要負責。

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