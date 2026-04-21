影／柯文哲遭噴辣椒水疑雲 莊瑞雄：刻意製造被迫害形象

馬英九基金會人事風波延燒，國民黨副主席蕭旭岑今天表示，他不太確定現在基金會每天發的聲明，「有多少是跟馬前總統真正的意思，是幾分之幾的馬英九？」並呼籲國安會前秘書長金溥聰等人好好照顧前總統馬英九，千萬不要落跑，「不要在些風波過去之後，就不管馬前總統了。」

2026-04-21 10:50