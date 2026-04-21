快訊

台韓股同噴新高 為何外資更愛台灣？專家點出半導體鏈1優勢狠贏南韓

打臉人本禁上廁所指控 小師大學員家長：我每天都在沒人來問我

用這招就可讓子女直接繼承阿公遺產？專家：誤會大了

聽新聞
0:00 / 0:00

影／抖內、虛擬貨幣是否納入政治獻金？監院：目前修法傾向禁止

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
年底九合一選舉將至，監察院廉政委員會召集人、監委趙永清今天舉行記者會，希望捐贈者與受贈者都要注意政治獻金施行規定，以避免受罰。記者潘俊宏／攝影
年底九合一選舉將至，監察院廉政委員會召集人、監委趙永清今天舉行記者會，希望捐贈者與受贈者都要注意政治獻金施行規定，以避免受罰。記者潘俊宏／攝影

年底九合一選舉將至，監察院廉政委員會召集人趙永清與公職人員財產申報處處長陳美延今天舉行記者會，呼籲參與選舉者應注意政治獻金的規定，以避免遭裁罰，至於抖內、加密貨幣是否納入政治獻金範圍，陳美延表示，目前政治獻金修法方向傾向禁止。

趙永清表示，根據監察院針對地方公職人員選舉政治獻金查核裁罰情形，未經監察院許可設立政治獻金專戶收受政治獻金，將移送地檢署偵辦，其餘要注意是否超過限額捐贈、外陸港資金捐贈、累積虧損公司的捐贈、或以他人名義捐贈等，都要注意相關規定是否合法，法則會以行政罰來懲處，政治獻金捐贈者與收受者都要注意一些規定細節。

另外，是否要將抖內、加密貨幣等納入政治獻金，在認定上會有一些爭議，由於政治獻金法修法的主管機關是內政部，但是監察院也多次參與修法討論，陳美延說，政治獻金法的修法草案行政院今年已經經過13次的審查，也已經有初步結論，對於抖內、加密貨幣是否納入政治獻金法的意見都有充分討論，原則上是朝向禁止的方向修法。

年底九合一選舉將至，監察院廉政委員會召集人、監委趙永清（右）與監察院公職人員財產申報處處長陳美延（左）今天舉行記者會，希望捐贈者與受贈者都要注意政治獻金施行規定，以避免受罰。記者潘俊宏／攝影
年底九合一選舉將至，監察院廉政委員會召集人、監委趙永清（右）與監察院公職人員財產申報處處長陳美延（左）今天舉行記者會，希望捐贈者與受贈者都要注意政治獻金施行規定，以避免受罰。記者潘俊宏／攝影

修法 監察院 監院

延伸閱讀

下修投票年齡 廖元豪：免修憲只需修法

18歲公民權…藍白推修法解套 綠憂違憲

割頸案再掀怒火！YT曝「乾哥妹個資」破百萬流量 Cheap開轟1事

三讀！教師法修正納「冤案補償」 停聘期全薪+1加給可補發

相關新聞

不回應蕭旭岑 金溥聰：讓證據說話 調查完成會親自說明

馬英九基金會人事風波延燒，國安會前秘書長金溥聰今天聲明表示，基金會董事長馬英九昨日已請三人調查小組盡快完成調查報告，他不必跟當事人針鋒相對，徒增事端，他只需靜待三人小組的結案報告盡速出爐，讓證據說話，只要水落石出，真相自會大白。

喊話金溥聰好好照顧馬英九 蕭旭岑：風波後「千萬別落跑」

馬英九基金會人事風波延燒，國民黨副主席蕭旭岑今天表示，他不太確定現在基金會每天發的聲明，「有多少是跟馬前總統真正的意思，是幾分之幾的馬英九？」並呼籲國安會前秘書長金溥聰等人好好照顧前總統馬英九，千萬不要落跑，「不要在些風波過去之後，就不管馬前總統了。」

中選會人事有解！卓榮泰承諾今任命已通過4委員 將提另3人

立法院3月13日通過中選會主委被提名人游盈隆及委員被提名人李禮仲、蘇嘉宏、蘇子喬等4人的人事案，但迄4位準中選會委員仍未收到人事令。行政院長卓榮泰今鬆口，承諾中選會人選「今天會處理」，將送出另外3位名單，也同時任命已經通過同意權4位委員。

立委資格保衛戰！李貞秀提假處分想保住黨籍 台北地院上周五已經收案

民眾黨前立委李貞秀因言行影響聲譽遭中評會開除黨籍，起初表示尊重處分，但事後向法院提假處分替自身爭取權益。據了解，台北地方法院上周五確定收案，並已經分案，案由為「定暫時狀態處分」，盼暫時保住黨籍及立委資格。

中選會補提名再跟在野溝通 卓榮泰：若沒速排審 對被提名人難以開口

立法院今邀請行政院長卓榮泰就115年度中央政府總預算案進行報告並備詢。在野黨委員質詢關切中選會、通傳會（NCC）人事何時提出，一個月內是否有機會？卓榮泰表示，不用這麼久，要經過些溝通，他不貿然提出，萬一無法盡速排入，對被提名人非常難以開口，但在總預算這樣的方式下，溝通是良性的。

徐國勇接見美智庫CSIS訪團 聚焦國防合作、經濟安全與區域情勢

民進黨秘書長徐國勇昨天在民進黨中央黨部接見美國華府「戰略暨國際研究中心（CSIS）」訪團，雙方針對台美關係及國內政情深入討論。徐國勇表示，由衷感謝美國政府、國會及美國在台協會（AIT）在國防安全、經貿合作、國際參與及聯大第2758號決議等議題上，展現堅定的挺台立場。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。