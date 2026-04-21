影／抖內、虛擬貨幣是否納入政治獻金？監院：目前修法傾向禁止

年底九合一選舉將至，監察院廉政委員會召集人趙永清與公職人員財產申報處處長陳美延今天舉行記者會，呼籲參與選舉者應注意政治獻金的規定，以避免遭裁罰，至於抖內、加密貨幣是否納入政治獻金範圍，陳美延表示，目前政治獻金修法方向傾向禁止。

趙永清表示，根據監察院針對地方公職人員選舉政治獻金查核裁罰情形，未經監察院許可設立政治獻金專戶收受政治獻金，將移送地檢署偵辦，其餘要注意是否超過限額捐贈、外陸港資金捐贈、累積虧損公司的捐贈、或以他人名義捐贈等，都要注意相關規定是否合法，法則會以行政罰來懲處，政治獻金捐贈者與收受者都要注意一些規定細節。

另外，是否要將抖內、加密貨幣等納入政治獻金，在認定上會有一些爭議，由於政治獻金法修法的主管機關是內政部，但是監察院也多次參與修法討論，陳美延說，政治獻金法的修法草案行政院今年已經經過13次的審查，也已經有初步結論，對於抖內、加密貨幣是否納入政治獻金法的意見都有充分討論，原則上是朝向禁止的方向修法。