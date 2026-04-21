軍警待遇預算爭議 卓榮泰：擷取沒生效法案精神與立院討論擴大照顧

總預算僵局持續已久，立法院今邀請行政院長卓榮泰就115年度中央政府總預算案進行報告並備詢。針對本次僵局點軍人加薪、提高退休警消退休金等未依法編列預算，卓榮泰備詢時說，已生效法案會當作考慮的依據，若是無生效的法案、在釋憲當中的，會擷取其精神看看在國家財政紀律跟永續情況底下，如何擴大照顧各種國家的軍公教人員，他會跟立法院一起協商。

國民黨立委張智倫今日質詢問，專案報告指半年內會跟在野黨溝通，行政院未來針對軍人加薪、警察人事條例，考量是什麼？卓榮泰說，通過前述兩項修正案，首先認為雖是法律案，但實質上增加政府的財政支出，不符憲法精神，基於國家財政紀律以及遵守憲政的情況底下，聲請釋憲，釋憲後若合憲，就追加且追溯到今年1月1日開始，若是違憲，當然就不能編。

卓榮泰表示，若像這次立法院朝野協商的過程當中，是希望行政院在總預算付委之後的半年，提出一套可行、針對軍人加薪、警察人事條例以及軍公教整個待遇的調整想法，那是可以來這樣做的，因為政府過去到現在對軍公教的福利待遇從來不會不予考慮，且非常重視。去年這一年，賴清德總統五項對軍人的加給146億元，不能說是不多，但應該有可以再加強的地方，就從這個空間找出來，既符合立法院的期待、委員的期待，也更符合對國軍的照顧，更注重到國家的財政紀律，也符合憲政的精神，來討論出一套可行的方法。

張智倫追問，現在行政院有跟相關部會討論出相關辦法了嗎？卓榮泰表示，他很感謝，有6個月的時間，但他跟立法院一起來溝通，希望能夠在總預算案付委審查後，衡量整個國家未來的財政狀況，從各方面，以寬列的方式來討論未來軍公教人員的各種待遇，盡速來做這樣的溝通。

張智倫追問，114年底也有通過軍公教人員退休金停砍的修正案問題，預算有無編列在民國116年度的預算裡？卓榮泰說，如果細細來分，有在時間上、內容上競合跟衝突之處。主計長陳淑姿說，116年度籌編還沒開始，現在政府才開始進行，編列需要看將來跟所有相關的公務人員討論的衡平性，將來整個確定後，軍公教包括公務人員一起做通盤考量，目前正在研議當中，但怎麼編列還沒有定案。

卓榮泰說，已生效的法案，會當作考慮的依據，但如果是沒有生效的法案以及在釋憲當中的，會擷取其精神來看看在未來，在國家財政紀律跟永續情況底下，如何擴大照顧各種國家的軍公教人員，「這我會跟立法院一起來協商，我覺得已經建立這種好的開始，就要有好的發展。最後期待更優的結果。」