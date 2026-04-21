中選會人事有解！卓榮泰承諾今任命已通過4委員 將提另3人

立法院3月13日通過中選會主委被提名人游盈隆及委員被提名人李禮仲、蘇嘉宏、蘇子喬等4人的人事案，但迄4位準中選會委員仍未收到人事令。行政院長卓榮泰今鬆口，承諾中選會人選「今天會處理」，將送出另外3位名單，也同時任命已經通過同意權4位委員。

中選會目前僅剩下4位委員，依法必須5名委員才能開會，若遲遲不任命新任中選會委員，恐牽動相關選務工作。卓榮泰今率部會首長赴立法院列席報告「115年度中央政府總預算案」編製經過並備質詢，吳思瑤今質詢問，行政院是否盡速補提名中選會人選？

卓榮泰答詢「承諾今天會處理」，將送出另外3位名單，也同時任命已經通過同意權4位委員。至於新興預算718億，他說，只要預算付委，就進入實質審查，中間抽出部分行政院會馬上處理，今天馬上處理718億，等下付委後就會處理，讓中央地方公務體系如續應用。

吳思瑤說，要拜託是希望立法院長韓國瑜、副院長江啟臣跟朝野各黨團能盡速排定，另外3位新位被提名人的同意權，讓中選會11名委員能正常運作。