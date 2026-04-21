影／中市六分局長誤噴辣椒水調職記過送辦 盧秀燕：警察紀律問題

民眾黨前主席柯文哲17日赴台中輔選，傳遭辣椒水攻擊。台中市警局調查結果昨出爐，當天維安指揮官、中市警第六分局長周俊銘，因辣椒水噴頭破裂，四度按壓測試時洩漏，遭記過二次、調離現職，並依傷害罪函送偵辦。台中市長盧秀燕表示，周分局長沒有第一時間坦承，使警察耗費很多時間調查，這是警察紀律的問題。

盧秀燕今在市政會議前受訪表示，該事件列為重要案件，市府要求加速偵辦，包括警察局長與檢察官都召開各種專案會議調查，但出包的當事人也坐在會議現場，原本調查速度可以加快，卻因當事人沒有第一時間坦承，使警察耗費很多時間調查，所有警察同仁進行各種訪談與監視器比對，當事人最後才承認誤噴。

盧秀燕說，警察是一條鞭系統，人事派令與懲處都由警政署主導。該事件雖然是個案，但這不只是烏龍事件，更是警察紀律的問題，當事人身為主管，要有判斷與應變能力，對於警察局與警政署做這樣處分可以理解。

針對外界認為懲處過重？中市警察局長吳敬田表示，警政署都有警察人員獎懲標準 ，如果處置不當、影響警力等情節嚴重是記過，當事人身為分局長，標準又有加重處分的規定，因此加重記過兩次，懲處沒有很重，是按照規定。至於建議警政署將當事人調職，是因為周分局長還有其他違反紀律的行為，並非只有噴辣椒水。

吳敬田說，警政署規定基層警察人員出勤要攜帶辣椒水，但是督導層級不一定要攜帶，周分局長當天可能認為要應付突發狀況，攜帶辣椒水屬於個人行為。另經調影像發現周分局長有將辣椒水丟棄夜市垃圾筒行為，當天晚上約10點丟棄，警方12點多找到，據了解就是噴灑這一支，至於是否有第二支會再了解。