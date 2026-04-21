中市垃圾車廚餘汙水竟直接排水溝 她痛批：市府螺絲掉滿地

針對台中市環保局一輛垃圾車昨竟直接將車上的廚餘汙水直接排放在北屯區的一處水溝，民進黨市長參選人、立法委員何欣純上午說，從去年的非洲豬瘟到現在，大家都沒有看到市府的治理能力，市民覺得非常不可思議，她會跟市議會黨團共同來嚴格監督。

清潔隊員排放汙水的過程被貼上網路「Threads」有民眾發現追上詢問，清潔人員坦承因桶子滿了不知道怎麼辦、而後續還有收運行程，才會找地方處理。清潔隊員並返回傾倒地點清洗惡臭善後。

何欣純上午邀集了民進黨市議員李天生、張芬郁和林德宇一起拍攝新聞發布影片說，看到那個畫面，環保局的垃圾車竟然可以把廚餘的污水隨便倒在路邊的水溝，令人覺得非常離譜。台中市這幾天不管是公共衛生或者是治安都發生令人覺得非常離譜的事情，尤其分局長可以因為辣椒水而被拔官，現在又看到廚餘水被亂到，在在都顯示台中市政府的螺絲掉滿地。

而且，從去年的非洲豬瘟到現在大家都沒有看到市府的治理能力，台中市民覺得非常不可思議，她會跟市議會黨團共同來嚴格監督。希望台中市政府能夠回應，且公正清楚透明的調查來回應市民的期待，因為台中市作為全國第二大城市，市民的光榮感都不見了。看到這樣離譜的市政治理，大家都覺得非常不可思議