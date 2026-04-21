快訊

台韓股同噴新高 為何外資更愛台灣？專家點出半導體鏈1優勢狠贏南韓

打臉人本禁上廁所指控 小師大學員家長：我每天都在沒人來問我

用這招就可讓子女直接繼承阿公遺產？專家：誤會大了

聽新聞
0:00 / 0:00

中市垃圾車廚餘汙水竟直接排水溝 她痛批：市府螺絲掉滿地

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
何欣純上午邀集了民進黨市議員李天生、張芬郁和林德宇一起拍攝新聞發布影片。圖／何欣純提供
何欣純上午邀集了民進黨市議員李天生、張芬郁和林德宇一起拍攝新聞發布影片。圖／何欣純提供

針對台中市環保局一輛垃圾車昨竟直接將車上的廚餘汙水直接排放在北屯區的一處水溝，民進黨市長參選人、立法委員何欣純上午說，從去年的非洲豬瘟到現在，大家都沒有看到市府的治理能力，市民覺得非常不可思議，她會跟市議會黨團共同來嚴格監督。

清潔隊員排放汙水的過程被貼上網路「Threads」有民眾發現追上詢問，清潔人員坦承因桶子滿了不知道怎麼辦、而後續還有收運行程，才會找地方處理。清潔隊員並返回傾倒地點清洗惡臭善後。

何欣純上午邀集了民進黨市議員李天生、張芬郁和林德宇一起拍攝新聞發布影片說，看到那個畫面，環保局的垃圾車竟然可以把廚餘的污水隨便倒在路邊的水溝，令人覺得非常離譜。台中市這幾天不管是公共衛生或者是治安都發生令人覺得非常離譜的事情，尤其分局長可以因為辣椒水而被拔官，現在又看到廚餘水被亂到，在在都顯示台中市政府的螺絲掉滿地。

而且，從去年的非洲豬瘟到現在大家都沒有看到市府的治理能力，台中市民覺得非常不可思議，她會跟市議會黨團共同來嚴格監督。希望台中市政府能夠回應，且公正清楚透明的調查來回應市民的期待，因為台中市作為全國第二大城市，市民的光榮感都不見了。看到這樣離譜的市政治理，大家都覺得非常不可思議

民進黨 林德宇 何欣純 台中市選舉

延伸閱讀

中市警分局長試噴辣椒水惹禍！柯文哲：第一時間說明可減少懷疑與對立

噴柯烏龍！誤噴辣椒水 中市警第6分局長調職記過送辦

台中廚餘變有機肥料 「就是肥」全面凍漲不調價

面對物價上漲壓力 中市環保局有機肥料「就是肥」宣布凍漲

相關新聞

不回應蕭旭岑 金溥聰：讓證據說話 調查完成會親自說明

馬英九基金會人事風波延燒，國安會前秘書長金溥聰今天聲明表示，基金會董事長馬英九昨日已請三人調查小組盡快完成調查報告，他不必跟當事人針鋒相對，徒增事端，他只需靜待三人小組的結案報告盡速出爐，讓證據說話，只要水落石出，真相自會大白。

喊話金溥聰好好照顧馬英九 蕭旭岑：風波後「千萬別落跑」

馬英九基金會人事風波延燒，國民黨副主席蕭旭岑今天表示，他不太確定現在基金會每天發的聲明，「有多少是跟馬前總統真正的意思，是幾分之幾的馬英九？」並呼籲國安會前秘書長金溥聰等人好好照顧前總統馬英九，千萬不要落跑，「不要在些風波過去之後，就不管馬前總統了。」

中選會人事有解！卓榮泰承諾今任命已通過4委員 將提另3人

立法院3月13日通過中選會主委被提名人游盈隆及委員被提名人李禮仲、蘇嘉宏、蘇子喬等4人的人事案，但迄4位準中選會委員仍未收到人事令。行政院長卓榮泰今鬆口，承諾中選會人選「今天會處理」，將送出另外3位名單，也同時任命已經通過同意權4位委員。

立委資格保衛戰！李貞秀提假處分想保住黨籍 台北地院上周五已經收案

民眾黨前立委李貞秀因言行影響聲譽遭中評會開除黨籍，起初表示尊重處分，但事後向法院提假處分替自身爭取權益。據了解，台北地方法院上周五確定收案，並已經分案，案由為「定暫時狀態處分」，盼暫時保住黨籍及立委資格。

中選會補提名再跟在野溝通 卓榮泰：若沒速排審 對被提名人難以開口

立法院今邀請行政院長卓榮泰就115年度中央政府總預算案進行報告並備詢。在野黨委員質詢關切中選會、通傳會（NCC）人事何時提出，一個月內是否有機會？卓榮泰表示，不用這麼久，要經過些溝通，他不貿然提出，萬一無法盡速排入，對被提名人非常難以開口，但在總預算這樣的方式下，溝通是良性的。

徐國勇接見美智庫CSIS訪團 聚焦國防合作、經濟安全與區域情勢

民進黨秘書長徐國勇昨天在民進黨中央黨部接見美國華府「戰略暨國際研究中心（CSIS）」訪團，雙方針對台美關係及國內政情深入討論。徐國勇表示，由衷感謝美國政府、國會及美國在台協會（AIT）在國防安全、經貿合作、國際參與及聯大第2758號決議等議題上，展現堅定的挺台立場。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。