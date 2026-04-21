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總預算將付委審查 卓榮泰盼加速審議、強化政府因應能力
今年度總預算將在今天付委審查，對此，行政院長卓榮泰21日表示，首先希望能夠速審，儘速地審議，其次，面對最近這種中東情勢的情況底下，很多狀況都不是去年所能預想到，希望立院在審查過程中能合理的寬列，讓政府因應國際情勢發展。
卓榮泰今日表示，今天行政院帶著滿滿的誠意跟滿滿的期待，來到立法院向立法院報告，今年度的中央政府總預算歲出歲入編制情形，這當中牽扯到國家的安全、經濟的發展、人民的福祉、各項的公共建設，還有科技的持續領先，當然期待立法院能夠有別於以往，跟行政院之間的關係，經過了200多天的延宕。
卓榮泰說，第一個，希望能夠速審，儘速地審議；第二個，尤其在面對最近這種中東情勢的情況底下，很多的預算都非去年我們在編制時候所能夠預先設想的，也希望立法院能夠在審查的過程當中，能夠合理的寬列，讓政府有更大的能量來協助人民，一起來面對這樣國際情勢的發展。
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